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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201214/zabastovka-1589189276.html
Суд отказал в восстановлении трем уволенным сотрудникам "Беларуськалия"
Суд отказал в восстановлении трем уволенным сотрудникам "Беларуськалия"
Суд отказал в удовлетворении исков о восстановлении на работе троих сотрудников одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, белорусского... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:10
2020-12-14T18:10
протесты в белоруссии
белорусский независимый профсоюз
белорусская калийная компания
беларуськалий
минская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении исков о восстановлении на работе троих сотрудников одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, белорусского предприятия "Беларуськалий", которые участвовали в незаконной забастовке, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Минской области.В ноябре "Беларуськалий" сообщил, что за прогулы уволены 49 работников, ранее объявивших о присоединении к стачке."С участием работника прокуратуры Солигорского района суд рассмотрел гражданские дела по искам первичной профсоюзной организации ОАО "Беларуськалий" Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников к ОАО "Беларуськалий". Иски о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда были поданы в интересах трех членов профсоюза, которые приняли участие в забастовке в августе-сентябре 2020 года", - говорится в сообщении прокуратуры.Отмечается, что приказами нанимателя электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик второго рудоуправления "Беларуськалия" уволены на основании Трудового кодекса "за прогулы… без уважительных причин". По данным прокуратуры, эти три сотрудника не вышли на работу, поскольку участвовали в забастовке по решению стачечного комитета.В ходе судебного разбирательства установлено, что забастовка проведена с явными нарушениями трудового законодательства, а "выдвинутые данными работниками требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора", поэтому во всех случаях "наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно", сообщили в пресс-службе."С учетом мнения прокурора суд Солигорского района отказал в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе…, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. Решения суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минском областном суде.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляют, что реальный сектор работает штатно. На "Беларуськалии" сразу после президентских выборов был создан стачком, который продолжает деятельность, многие его активисты неоднократно задерживались и помещались под административный арест.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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белорусский независимый профсоюз, белорусская калийная компания, беларуськалий, минская область, белоруссия, в мире

Суд отказал в восстановлении трем уволенным сотрудникам "Беларуськалия"

18:10 14.12.2020
 
© SputnikБеларуськалий
Беларуськалий - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Sputnik
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении исков о восстановлении на работе троих сотрудников одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, белорусского предприятия "Беларуськалий", которые участвовали в незаконной забастовке, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Минской области.
В ноябре "Беларуськалий" сообщил, что за прогулы уволены 49 работников, ранее объявивших о присоединении к стачке.
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"С участием работника прокуратуры Солигорского района суд рассмотрел гражданские дела по искам первичной профсоюзной организации ОАО "Беларуськалий" Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников к ОАО "Беларуськалий". Иски о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда были поданы в интересах трех членов профсоюза, которые приняли участие в забастовке в августе-сентябре 2020 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что приказами нанимателя электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик второго рудоуправления "Беларуськалия" уволены на основании Трудового кодекса "за прогулы… без уважительных причин". По данным прокуратуры, эти три сотрудника не вышли на работу, поскольку участвовали в забастовке по решению стачечного комитета.
В ходе судебного разбирательства установлено, что забастовка проведена с явными нарушениями трудового законодательства, а "выдвинутые данными работниками требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора", поэтому во всех случаях "наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно", сообщили в пресс-службе.
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"С учетом мнения прокурора суд Солигорского района отказал в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе…, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. Решения суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минском областном суде.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляют, что реальный сектор работает штатно. На "Беларуськалии" сразу после президентских выборов был создан стачком, который продолжает деятельность, многие его активисты неоднократно задерживались и помещались под административный арест.
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Протесты в БелоруссииБелорусский независимый профсоюзБелорусская калийная компанияБеларуськалийМинская областьБелоруссияВ мире
 
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