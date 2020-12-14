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Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным
Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:13
2020-12-14T20:13
2020-12-14T20:23
юрий бездудный
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ненецкий автономный округ
общество
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого проголосовали за такое решение, вместо последнего дня года рабочим будет 26 декабря.Он отметил, что некоторые жители в этот день все же будут работать и может возникнуть необходимость в детских садах. Поэтому 26 и 31 декабря в детсадах будут работать дежурные группы.Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.
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юрий бездудный, ненецкий автономный округ, общество