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Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным
Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным
Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:13
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юрий бездудный
новый год—2021
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого проголосовали за такое решение, вместо последнего дня года рабочим будет 26 декабря.Он отметил, что некоторые жители в этот день все же будут работать и может возникнуть необходимость в детских садах. Поэтому 26 и 31 декабря в детсадах будут работать дежурные группы.Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.
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юрий бездудный, ненецкий автономный округ, общество

Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным

20:13 14.12.2020 (обновлено: 20:23 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкНовогодние игрушки на елку
Новогодние игрушки на елку - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого проголосовали за такое решение, вместо последнего дня года рабочим будет 26 декабря.
"Тридцать первое декабря в НАО будет выходным. Жители округа выступили "за" перенос рабочего дня на субботу, 26 декабря. Почти 90% поддержали эту идею. Люди смогут спокойно готовиться ко встрече Нового года. Это здорово, ведь 31 декабря всегда ассоциируется с приятными хлопотами, запахом мандаринов и ожиданием новогоднего чуда в семейном кругу", - написал Бездудный.
Он отметил, что некоторые жители в этот день все же будут работать и может возникнуть необходимость в детских садах. Поэтому 26 и 31 декабря в детсадах будут работать дежурные группы.
Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.
 
Новый год—2021Юрий БездудныйНенецкий автономный округОбщество
 
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