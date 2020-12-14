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Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным

Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным

Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого... РИА Новости, 14.12.2020

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юрий бездудный

новый год—2021

ненецкий автономный округ

общество

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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный написал на своей странице "ВКонтакте" о том, что 31 декабря будет выходным в регионе, 90% жителей которого проголосовали за такое решение, вместо последнего дня года рабочим будет 26 декабря.Он отметил, что некоторые жители в этот день все же будут работать и может возникнуть необходимость в детских садах. Поэтому 26 и 31 декабря в детсадах будут работать дежурные группы.Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий бездудный, ненецкий автономный округ, общество