https://ria.ru/20201214/vybory-1589217914.html
Трамп и Байден получили первые голоса выборщиков в США
Трамп и Байден получили первые голоса выборщиков в США
Демократ Джо Байден по голосам выборщиков в 16 штатах обходит президента Дональда Трампа, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:35
2020-12-14T20:35
2020-12-14T21:49
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Демократ Джо Байден по голосам выборщиков в 16 штатах обходит президента Дональда Трампа, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post.Голоса за Байдена отдали Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния.За Трампа, в свою очередь, проголосовали Арканзас, Индиана, Айова, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси.Голосование выборщиков утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо набрать 270 голосов из возможных 538.По оценкам СМИ, Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, эти результаты 6 января предстоит утвердить конгрессу.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости.
Демократ Джо Байден
по голосам выборщиков в 16 штатах обходит президента Дональда Трампа
, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post
.
Голоса за Байдена отдали Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния.
За Трампа, в свою очередь, проголосовали Арканзас, Индиана, Айова, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси.
Голосование выборщиков утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо набрать 270 голосов из возможных 538.
По оценкам СМИ, Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, эти результаты 6 января предстоит утвердить конгрессу.