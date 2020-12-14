https://ria.ru/20201214/vybory-1589217914.html

Трамп и Байден получили первые голоса выборщиков в США

Трамп и Байден получили первые голоса выборщиков в США

Демократ Джо Байден по голосам выборщиков в 16 штатах обходит президента Дональда Трампа, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:35

2020-12-14T20:35

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Демократ Джо Байден по голосам выборщиков в 16 штатах обходит президента Дональда Трампа, следует из результатов, опубликованных на посвященном голосованию сайте Washington Post.Голоса за Байдена отдали Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния.За Трампа, в свою очередь, проголосовали Арканзас, Индиана, Айова, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси.Голосование выборщиков утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо набрать 270 голосов из возможных 538.По оценкам СМИ, Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, эти результаты 6 января предстоит утвердить конгрессу.

https://ria.ru/20201214/tramp-1589076263.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире