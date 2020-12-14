https://ria.ru/20201214/vybory-1589068853.html

Голосование выборщиков Мичигана пройдет за закрытыми дверями

Голосование выборщиков Мичигана пройдет за закрытыми дверями

Заседание коллегии выборщиков штата Мичиган, которым в понедельник предстоит проголосовать за нового президента США, пройдет за закрытыми дверями и в условиях... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:35

2020-12-14T10:35

2020-12-14T10:35

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заседание коллегии выборщиков штата Мичиган, которым в понедельник предстоит проголосовать за нового президента США, пройдет за закрытыми дверями и в условиях повышенных мер безопасности из-за "реальной угрозы насилия", сообщили местные законодатели.Голосование выборщиков состоится 14 декабря во всех штатах, как предписано конституцией США. Хотя конституция говорит о коллегии выборщиков, в реальности все выборщики никогда вместе не собираются. Выборщики от отдельных штатов проголосуют в каждом штате отдельно, собрания проходят в капитолии штата, где заседает местное законодательное собрание."Все офисы законодательного собрания завтра (в понедельник) будут закрыты в связи с реальными угрозами, которые высказываются в тот момент, когда коллегия выборщиков Мичигана будет должна собраться в капитолии", - написал в Twitter местный депутат от демократов Кевин Хертель.Пресс-секретарь лидера республиканского большинства в сенате Мичигана Эмбер Макканн подтвердила, что в понедельник здание будет закрыто. "Это решение было принято не из-за предполагаемых протестов, но на основании реальных угроз насилия", - сказала она изданию Detroit Free Press. По словам Макканн, эти меры рекомендовали правоохранители.Голосование выборщиков определит в понедельник победителя выборов президента США - им должен стать демократ Джо Байден. По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html

https://ria.ru/20201212/amerika-1588816131.html

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире