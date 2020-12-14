Байден лидирует в голосовании выборщиков в США
19:16 14.12.2020 (обновлено: 23:16 14.12.2020)
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Там все трое ее членов отдали голоса демократу Джо Байдену, указано на сайте Washington Post.
Голосование состоялось уже во многих штатах:
- —Алабама (девять выборщиков) — Трамп;
- —Аляска (три выборщика) — Трамп;
- —Аризона (11 выборщиков) — Байден;
- —Арканзас (шесть выборщиков) — Трамп;
- —Колорадо (девять выборщиков) — Байден;
- —Коннектикут (семь выборщиков) — Байден;
- —Делавэр (три выборщика) — Байден;
- —Округ Колумбия (три выборщика) — Байден;
- —Флорида (29 выборщиков) — Трамп;
- —Джорджия (16 выборщиков) — Байден;
- —Айдахо (четыре выборщика) — Трамп;
- —Иллинойс (20 выборщиков) — Байден;
- —Индиана (11 выборщиков) — Трамп;
- —Айова (шесть выборщиков) — Трамп;
- —Канзас (шесть выборщиков) — Трамп;
- —Кентукки (восемь выборщиков) — Трамп;
- —Луизиана (восемь выборщиков) — Трамп;
- —Мэн: три выборщика за Трампа, один — за Байдена;
- —Мэриленд (десять выборщиков) — Байден;
- —Мичиган (16 выборщиков) — Байден;
- —Миннесота (десять выборщиков) — Байден;
- —Миссисипи (шесть выборщиков) — Трамп;
- —Невада (шесть выборщиков) — Байден;
- —Нью-Гемпшир (четыре выборщика) — Байден;
- —Нью-Мексико (пять выборщиков) — Байден;
- —Нью-Йорк (29 выборщиков) — Байден;
- —Северная Каролина (15 выборщиков) — Трамп;
- —Северная Дакота (три выборщика) — Трамп;
- —Огайо (18 выборщиков) — Трамп;
- —Оклахома (семь выборщиков) — Трамп;
- —Пенсильвания (20 выборщиков) — Байден;
- —Род-Айленд (четыре выборщика) — Байден;
- —Южная Каролина (девять выборщиков) — Трамп;
- —Южная Дакота (три выборщика) — Трамп;
- —Теннесси (11 выборщиков) — Трамп;
- —Юта (шесть выборщиков) — Трамп;
- —Вирджиния (13 выборщиков) — Байден;
- —Западная Вирджиния (пять выборщиков) — Трамп;
- —Висконсин (десять выборщиков) — Байден;
- —Вайоминг (три выборщика) — Трамп.
После голосования в 40 штатах лидирует Байден, у него 202 голоса выборщиков, у Трампа — 177.
Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (03:00 мск).
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.
По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.
Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.