https://ria.ru/20201214/vyborschik-1589204922.html

Байден лидирует в голосовании выборщиков в США

Байден лидирует в голосовании выборщиков в США

В США выборщики голосуют на президентских выборах, первой проголосовала коллегия в Вермонте. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:16

2020-12-14T19:16

2020-12-14T23:16

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В США выборщики голосуют на президентских выборах, первой проголосовала коллегия в Вермонте.Там все трое ее членов отдали голоса демократу Джо Байдену, указано на сайте Washington Post.Голосование состоялось уже во многих штатах:После голосования в 40 штатах лидирует Байден, у него 202 голоса выборщиков, у Трампа — 177.Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (03:00 мск).Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.

https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html

https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html

вермонт

теннесси

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, джо байден, вермонт, теннесси, сша, в мире