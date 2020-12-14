https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589184216.html

Власти Петербурга рассказали о готовности начать вакцинацию от COVID-19

Власти Петербурга рассказали о готовности начать вакцинацию от COVID-19

В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:47

2020-12-14T17:47

2020-12-14T17:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Город готов начать плановую вакцинацию от коронавируса… В город уже поступило 5500 доз вакцины. В первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников", - говорится в сообщении.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работает два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").Он также поручил максимально улучшить организацию лечения больных с коронавирусной инфекцией на дому. В настоящее время на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тысяч жителей Петербурга. На рабочем совещании с членами городского правительства отмечалась стабилизация ситуации с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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