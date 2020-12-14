Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589184216.html
Власти Петербурга рассказали о готовности начать вакцинацию от COVID-19
Власти Петербурга рассказали о готовности начать вакцинацию от COVID-19
В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:47
2020-12-14T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1920x0_80_0_0_9df28e031fd53a2bf0f3f026a2579861.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Город готов начать плановую вакцинацию от коронавируса… В город уже поступило 5500 доз вакцины. В первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников", - говорится в сообщении.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работает два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").Он также поручил максимально улучшить организацию лечения больных с коронавирусной инфекцией на дому. В настоящее время на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тысяч жителей Петербурга. На рабочем совещании с членами городского правительства отмечалась стабилизация ситуации с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_656d69e0668591cb6d09879b334ec438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга рассказали о готовности начать вакцинацию от COVID-19

17:47 14.12.2020 (обновлено: 17:58 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Город готов начать плановую вакцинацию от коронавируса… В город уже поступило 5500 доз вакцины. В первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников", - говорится в сообщении.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работает два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").
Он также поручил максимально улучшить организацию лечения больных с коронавирусной инфекцией на дому. В настоящее время на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тысяч жителей Петербурга. На рабочем совещании с членами городского правительства отмечалась стабилизация ситуации с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
Лента новостейМолния