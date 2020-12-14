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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589042994.html
В Москве начинается запись на вакцинацию для работников МФЦ и торговли
В Москве начинается запись на вакцинацию для работников МФЦ и торговли
Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, открывается с понедельника в Москве. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T00:26
2020-12-14T00:26
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, открывается с понедельника в Москве.Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персонал, администраторам.Кто сейчас может привитьсяКак заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столицу поступит новая партия вакцины, поэтому с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.Теперь вакцинироваться могут работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг.По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Перед вакцинациейКак сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева, для вакцинации никакой специальной подготовки не требуется, ограничений по питанию тоже нет. По ее словам, сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, поэтому можно вести обычный здоровый образ жизни.Также специалист обращает внимание, что здоровый сон – 7-8 часов – это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Доктор не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, оценивается только физическое состояние, то есть нормальная температура и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением.Как привитьсяПрививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.После москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.Где можно привитьсяКак заявил Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве начинается запись на вакцинацию для работников МФЦ и торговли

00:26 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит вакцину
Медицинская сестра вводит вакцину - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, открывается с понедельника в Москве.
Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персонал, администраторам.

Кто сейчас может привиться

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столицу поступит новая партия вакцины, поэтому с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.
Теперь вакцинироваться могут работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг.
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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Перед вакцинацией

Как сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева, для вакцинации никакой специальной подготовки не требуется, ограничений по питанию тоже нет. По ее словам, сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, поэтому можно вести обычный здоровый образ жизни.
Также специалист обращает внимание, что здоровый сон – 7-8 часов – это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Доктор не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, оценивается только физическое состояние, то есть нормальная температура и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением.
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Как привиться

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
После москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
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Где можно привиться

Как заявил Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.
Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.
В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.
 
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