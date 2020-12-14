https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589176779.html

Разработчики "Спутника V" ожидают роста цифр по эффективности вакцины

Разработчики "Спутника V" ожидают роста цифр по эффективности вакцины

Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:11

2020-12-14T17:11

2020-12-14T17:19

денис логунов

нии им. гамалеи

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.По его словам, профилактическая, защитная эффективность вакцины составляет 91,4%. Для подсчета учитывались люди, которые получили оба компонента вакцины, то есть с 21 дня вакцинации и далее все случаи включались в подсчет."Очевидно, что показана высокая эффективность, но поскольку мы считали от 21 дня и включали случаи, мы также надеемся, что при увеличении сроков вакцинации 28, 35, 42 дня, наши цифры эффективности ожидаемо могут вырасти", - сказал Логунов на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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