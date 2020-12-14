https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589166718.html
Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
Новые данные об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" крайне обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:40
2020-12-14T16:40
2020-12-14T16:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новые данные об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" крайне обнадеживающие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Новые данные по эффективности вакцины Центра Гамалеи являются крайне обнадеживающими", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в релизе РФПИ.Ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования показала эффективность свыше 90%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество