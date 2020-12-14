https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589124012.html

Иран ведет консультации с Россией по вакцине от COVID-19

Иран ведет консультации с Россией по вакцине от COVID-19

Иран ведет консультации с Россией, Китаем и Индией по поводу приобретения вакцины от коронавируса, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:28

2020-12-14T14:28

2020-12-14T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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ТЕГЕРАН, 14 дек – РИА Новости. Иран ведет консультации с Россией, Китаем и Индией по поводу приобретения вакцины от коронавируса, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари."К настоящему моменту прошли консультации с Китаем, Индией и Россией касательно покупки (вакцины от коронавируса), однако санкции делают проблематичными финансовые операции по приобретению вакцины", - сказал Лари, ее слова приводит агентство Mehr.Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Иран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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