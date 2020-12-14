Иран ведет консультации с Россией по вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
ТЕГЕРАН, 14 дек – РИА Новости. Иран ведет консультации с Россией, Китаем и Индией по поводу приобретения вакцины от коронавируса, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.
"К настоящему моменту прошли консультации с Китаем, Индией и Россией касательно покупки (вакцины от коронавируса), однако санкции делают проблематичными финансовые операции по приобретению вакцины", - сказал Лари, ее слова приводит агентство Mehr.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Иран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.
Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.
Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.