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Москва и Пекин отпраздновали 25 лет сотрудничества
Москва и Пекин отпраздновали 25 лет сотрудничества
Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали новую программу сотрудничества между Правительством Москвы и Народным Правительством Пекина на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:43
2020-12-14T18:43
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 дек - АНО "Московский центр международного сотрудничества". Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали новую программу сотрудничества между Правительством Москвы и Народным Правительством Пекина на 2021-2023 годы. Церемония подписания прошла 7 декабря в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин-25: новое время - новые возможности", посвященного 25-летнему юбилею установления дружественных партнерских отношений между столицами России и Китая. По словам мэра Москвы, две столицы продолжат развивать отношения в области образования, здравоохранения, науки, ЖКХ. Кроме этого, будет развиваться сотрудничество по таким направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством.Работа форума продолжилась 8 декабря на площадке Фонда "Московский инновационный кластер". В ходе конференции по вопросам научно-технического и инновационного сотрудничества было объявлено о запуске российско-китайского технологического конкурса, организаторами которого выступили Фонд "Московский инновационный кластер" и научный парк "Чжунгуаньцунь"."Правительство Москвы активно способствует развитию делового климата в городе путем финансовой, консультационной и сервисной поддержки предпринимательства и инноваций. Обсуждение и обмен опытом с китайскими коллегами позволит не только представить свои результаты, но и найти новые совместные точки роста", - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.На конференции по развитию транспортной инфраструктуры Московский метрополитен и Пекинский метрополитен подписали рамочное соглашение о взаимном сотрудничестве на пятилетний период. Эксперты двух городов обменялись опытом в сфере применения умных технологий в обеспечении безопасности и надёжности работы транспортных систем, организации работы ведомств в период проведения крупных массовых мероприятий, формировании стратегии развития транспортной инфраструктуры городов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.На конференции по вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества были рассмотрены успешные практики, направленные на улучшение делового климата, создание комфортной среды для иностранного бизнеса. Крупнейшие московские и пекинские компании рассказали об опыте ведения бизнеса в двух городах, обсудили актуальные проблемы и представили перспективы развития своих предприятий."Китай является крупным внешнеторговым партнером Москвы уже много лет. Даже в этом году, несмотря на последствия пандемии, показатели экспорта продукции из Москвы в Китай не снизились. Основным фактором роста стало то, что экономическое сотрудничество между странами и диалог московского бизнеса с китайскими партнерами не прекращались. По итогам 9 месяцев 2020 года объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции составил 1,46 миллиарда долларов, что на 40,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Ярким заключительным мероприятием в рамках празднования 25-летия установления отношений стало проведение в этот же день уникального концерта в столице Поднебесной, где Пекинский симфонический оркестр под руководством дирижёра Ли Бяо исполнил произведения выдающихся российских композиторов: П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, М.П. Мусоргского, А.И. Хачатуряна, а из московского концертного зала "Зарядье" с китайскими произведениями выступили камерный оркестр Большого театра России и Национальный академический оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова. Российские и китайские телезрители смогут увидеть концерт в записи в преддверии празднования Нового года."25 лет, казалось бы, очень небольшой с точки зрения наших стран период, но за эти годы мы установили тесное и по-настоящему крепкое, взаимовыгодное сотрудничество: мы провели множество мероприятий, визитов, традиционно яркими и содержательными событиями становятся такие проекты как Дни Москвы в Пекине и ответные дни Пекина в Москве" - отметил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.Организаторами комплекса мероприятий выступили Правительство Москвы и Народное Правительство Пекина.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы

Москва и Пекин отпраздновали 25 лет сотрудничества

18:43 14.12.2020
 
© Фото : АНО "Московский центр международного сотрудничества"Москва и Пекин отпраздновали 25 лет сотрудничества
Москва и Пекин отпраздновали 25 лет сотрудничества - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : АНО "Московский центр международного сотрудничества"
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МОСКВА, 14 дек - АНО "Московский центр международного сотрудничества". Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали новую программу сотрудничества между Правительством Москвы и Народным Правительством Пекина на 2021-2023 годы. Церемония подписания прошла 7 декабря в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин-25: новое время - новые возможности", посвященного 25-летнему юбилею установления дружественных партнерских отношений между столицами России и Китая. По словам мэра Москвы, две столицы продолжат развивать отношения в области образования, здравоохранения, науки, ЖКХ. Кроме этого, будет развиваться сотрудничество по таким направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством.
Работа форума продолжилась 8 декабря на площадке Фонда "Московский инновационный кластер". В ходе конференции по вопросам научно-технического и инновационного сотрудничества было объявлено о запуске российско-китайского технологического конкурса, организаторами которого выступили Фонд "Московский инновационный кластер" и научный парк "Чжунгуаньцунь".
"Правительство Москвы активно способствует развитию делового климата в городе путем финансовой, консультационной и сервисной поддержки предпринимательства и инноваций. Обсуждение и обмен опытом с китайскими коллегами позволит не только представить свои результаты, но и найти новые совместные точки роста", - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
На конференции по развитию транспортной инфраструктуры Московский метрополитен и Пекинский метрополитен подписали рамочное соглашение о взаимном сотрудничестве на пятилетний период. Эксперты двух городов обменялись опытом в сфере применения умных технологий в обеспечении безопасности и надёжности работы транспортных систем, организации работы ведомств в период проведения крупных массовых мероприятий, формировании стратегии развития транспортной инфраструктуры городов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
На конференции по вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества были рассмотрены успешные практики, направленные на улучшение делового климата, создание комфортной среды для иностранного бизнеса. Крупнейшие московские и пекинские компании рассказали об опыте ведения бизнеса в двух городах, обсудили актуальные проблемы и представили перспективы развития своих предприятий.
"Китай является крупным внешнеторговым партнером Москвы уже много лет. Даже в этом году, несмотря на последствия пандемии, показатели экспорта продукции из Москвы в Китай не снизились. Основным фактором роста стало то, что экономическое сотрудничество между странами и диалог московского бизнеса с китайскими партнерами не прекращались. По итогам 9 месяцев 2020 года объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции составил 1,46 миллиарда долларов, что на 40,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ярким заключительным мероприятием в рамках празднования 25-летия установления отношений стало проведение в этот же день уникального концерта в столице Поднебесной, где Пекинский симфонический оркестр под руководством дирижёра Ли Бяо исполнил произведения выдающихся российских композиторов: П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, М.П. Мусоргского, А.И. Хачатуряна, а из московского концертного зала "Зарядье" с китайскими произведениями выступили камерный оркестр Большого театра России и Национальный академический оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова. Российские и китайские телезрители смогут увидеть концерт в записи в преддверии празднования Нового года.
"25 лет, казалось бы, очень небольшой с точки зрения наших стран период, но за эти годы мы установили тесное и по-настоящему крепкое, взаимовыгодное сотрудничество: мы провели множество мероприятий, визитов, традиционно яркими и содержательными событиями становятся такие проекты как Дни Москвы в Пекине и ответные дни Пекина в Москве" - отметил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.
Организаторами комплекса мероприятий выступили Правительство Москвы и Народное Правительство Пекина.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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