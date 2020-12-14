https://ria.ru/20201214/snegopad-1589217361.html

Бирюков: городские службы готовы к снегопаду в понедельник в Москве

Бирюков: городские службы готовы к снегопаду в понедельник в Москве

Городские службы готовы к предстоящему снегопаду в столице, синоптики обещают до 5 см снега, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:32

2020-12-14T20:32

2020-12-14T20:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Городские службы готовы к предстоящему снегопаду в столице, синоптики обещают до 5 см снега, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.Заммэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы, парковкам.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что с помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

https://ria.ru/20201214/podsvetka-1589196482.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва