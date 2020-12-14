Бирюков: городские службы готовы к снегопаду в понедельник в Москве
20:32 14.12.2020 (обновлено: 20:33 14.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Городские службы готовы к предстоящему снегопаду в столице, синоптики обещают до 5 см снега, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Ориентировочно с 23.00 коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, аналогичные мероприятия будут проведены и утром", - отметил Бирюков.
По его словам, для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.
Заммэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы, парковкам.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что с помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.