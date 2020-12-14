Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/sklad-1589183768.html
В подмосковном Одинцово загорелся склад
В подмосковном Одинцово загорелся склад
Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Одинцово возросла до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:45
2020-12-14T19:50
московская область (подмосковье)
одинцово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589184619_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dea585598dbfbeea5e75fdc6f3f0114c.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Одинцово возросла до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщали, что складское помещение горит на площади 500 квадратных метров по адресу Транспортный проезд, дом 1."В 18.40 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сообщило ГУ МЧС России по Московской области."19.40 ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
московская область (подмосковье)
одинцово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589184619_174:0:1134:720_1920x0_80_0_0_722f4d38d9e2c6388999c98b6a9be185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В подмосковном Одинцово загорелся склад

17:45 14.12.2020 (обновлено: 19:50 14.12.2020)
 
© ГУМЧС России по Московской областиПожар в нежилом здании в подмосковном Одинцове
Пожар в нежилом здании в подмосковном Одинцове - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© ГУМЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Одинцово возросла до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщали, что складское помещение горит на площади 500 квадратных метров по адресу Транспортный проезд, дом 1.

"На 17:15 площадь горения составляет 1200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

"В 18.40 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сообщило ГУ МЧС России по Московской области.
"19.40 ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
 
Московская область (Подмосковье)ОдинцовоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В России каждому зданию присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
Лента новостейМолния