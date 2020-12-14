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В подмосковном Одинцово загорелся склад

В подмосковном Одинцово загорелся склад

Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Одинцово возросла до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:45

2020-12-14T17:45

2020-12-14T19:50

московская область (подмосковье)

одинцово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Площадь пожара в складском помещении в подмосковном Одинцово возросла до 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщали, что складское помещение горит на площади 500 квадратных метров по адресу Транспортный проезд, дом 1."В 18.40 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сообщило ГУ МЧС России по Московской области."19.40 ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.

московская область (подмосковье)

одинцово

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия