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https://ria.ru/20201214/produkty-1589134971.html
Эксперт оценил принятые меры по стабилизации цен на продукты
Эксперт оценил принятые меры по стабилизации цен на продукты
Меры правительства РФ по стабилизации цен на продовольствие в России дадут эффективные результаты в самое ближайшее время, сказал РИА Новости ректор Института... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:12
2020-12-14T15:12
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Меры правительства РФ по стабилизации цен на продовольствие в России дадут эффективные результаты в самое ближайшее время, сказал РИА Новости ректор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов."По группе товаров первой необходимости, которую в первую очередь ощущают наименее обеспеченные слои населения, я думаю, что будут эффективные результаты в самое ближайшее время", - прокомментировал меры стабилизации Мясоедов.По мнению собеседника агентства, регулирование цен - сложная задача, так как указание производителям цен может привести к дефициту товаров. "Цены не растут, а товары исчезают с полок. Мы это проходили при социализме", - отметил он."Здесь был очень грамотный подход: премьер обратился к крупнейшим производителям, которые действительно диктуют цену на рынке, к крупнейшим ритейлерам, чтобы они помогли, а параллельно дал им экономические стимулы: более льготные кредиты, обещания того, что сдержат приток в нашу страну импортных товаров", - добавил эксперт.Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину - для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%,
https://ria.ru/20201214/produkty-1589107082.html
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правительство рф, экономика

Эксперт оценил принятые меры по стабилизации цен на продукты

15:12 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Меры правительства РФ по стабилизации цен на продовольствие в России дадут эффективные результаты в самое ближайшее время, сказал РИА Новости ректор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов.
"По группе товаров первой необходимости, которую в первую очередь ощущают наименее обеспеченные слои населения, я думаю, что будут эффективные результаты в самое ближайшее время", - прокомментировал меры стабилизации Мясоедов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:27
Мишустин оценил идею ввести планку колебаний цен на социальные продукты
По мнению собеседника агентства, регулирование цен - сложная задача, так как указание производителям цен может привести к дефициту товаров. "Цены не растут, а товары исчезают с полок. Мы это проходили при социализме", - отметил он.
"Здесь был очень грамотный подход: премьер обратился к крупнейшим производителям, которые действительно диктуют цену на рынке, к крупнейшим ритейлерам, чтобы они помогли, а параллельно дал им экономические стимулы: более льготные кредиты, обещания того, что сдержат приток в нашу страну импортных товаров", - добавил эксперт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:04
Мишустин заявил о важности системных мер по ценам на продукты
Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину - для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%,
 
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