https://ria.ru/20201214/produkty-1589134971.html

Эксперт оценил принятые меры по стабилизации цен на продукты

Эксперт оценил принятые меры по стабилизации цен на продукты

Меры правительства РФ по стабилизации цен на продовольствие в России дадут эффективные результаты в самое ближайшее время, сказал РИА Новости ректор Института... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:12

2020-12-14T15:12

2020-12-14T15:12

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экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Меры правительства РФ по стабилизации цен на продовольствие в России дадут эффективные результаты в самое ближайшее время, сказал РИА Новости ректор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов."По группе товаров первой необходимости, которую в первую очередь ощущают наименее обеспеченные слои населения, я думаю, что будут эффективные результаты в самое ближайшее время", - прокомментировал меры стабилизации Мясоедов.По мнению собеседника агентства, регулирование цен - сложная задача, так как указание производителям цен может привести к дефициту товаров. "Цены не растут, а товары исчезают с полок. Мы это проходили при социализме", - отметил он."Здесь был очень грамотный подход: премьер обратился к крупнейшим производителям, которые действительно диктуют цену на рынке, к крупнейшим ритейлерам, чтобы они помогли, а параллельно дал им экономические стимулы: более льготные кредиты, обещания того, что сдержат приток в нашу страну импортных товаров", - добавил эксперт.Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину - для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%,

https://ria.ru/20201214/produkty-1589107082.html

https://ria.ru/20201214/tseny-1589100223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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