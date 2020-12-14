https://ria.ru/20201214/privivka-1589183264.html

Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса

Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса

Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:43

2020-12-14T17:43

2020-12-14T19:20

университет джонса хопкинса

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter."Введена первая (доза) вакцины. Поздравляю США! Поздравляю мир!", - написал президент США.Первая прививка от коронавируса в США была сделана афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Примечательно, что первой вакцину получила именно темнокожая жительница страны. Афроамериканцы, согласно опросам, с наибольшим недоверием относятся к идее вакцинации. Местные телеканалы активно освещают начало прививок от COVID-19 по всей стране, первыми их, как следует из репортажей, получают сотрудники больниц.Вакцина, созданная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNThech, была одобрена для экстренного использования в пятницу. Трамп обещал, что первые пациенты получат ее в течение суток. На протяжении выходных вакцину развозили по клиникам и ведомствам, ожидается, что в большинстве штатов вакцинация начнется в понедельник-вторник.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID–19 в США превысило 16 миллионов человек, свыше 299 тысяч скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире