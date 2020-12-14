Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/privivka-1589183264.html
Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса
Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса
Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:43
2020-12-14T19:20
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fd39e15451c97edc921d3557f0bcd9.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter."Введена первая (доза) вакцины. Поздравляю США! Поздравляю мир!", - написал президент США.Первая прививка от коронавируса в США была сделана афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Примечательно, что первой вакцину получила именно темнокожая жительница страны. Афроамериканцы, согласно опросам, с наибольшим недоверием относятся к идее вакцинации. Местные телеканалы активно освещают начало прививок от COVID-19 по всей стране, первыми их, как следует из репортажей, получают сотрудники больниц.Вакцина, созданная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNThech, была одобрена для экстренного использования в пятницу. Трамп обещал, что первые пациенты получат ее в течение суток. На протяжении выходных вакцину развозили по клиникам и ведомствам, ожидается, что в большинстве штатов вакцинация начнется в понедельник-вторник.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID–19 в США превысило 16 миллионов человек, свыше 299 тысяч скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5c9d078b6a2f8d747f67ce7a4ac442e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса

17:43 14.12.2020 (обновлено: 19:20 14.12.2020)
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© REUTERS / Cheriss May
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter.
"Введена первая (доза) вакцины. Поздравляю США! Поздравляю мир!", - написал президент США.
Первая прививка от коронавируса в США была сделана афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Примечательно, что первой вакцину получила именно темнокожая жительница страны. Афроамериканцы, согласно опросам, с наибольшим недоверием относятся к идее вакцинации. Местные телеканалы активно освещают начало прививок от COVID-19 по всей стране, первыми их, как следует из репортажей, получают сотрудники больниц.
Вакцина, созданная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNThech, была одобрена для экстренного использования в пятницу. Трамп обещал, что первые пациенты получат ее в течение суток. На протяжении выходных вакцину развозили по клиникам и ведомствам, ожидается, что в большинстве штатов вакцинация начнется в понедельник-вторник.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID–19 в США превысило 16 миллионов человек, свыше 299 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в Майами - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 11:22
Вакцина от Трампа
 
Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния