https://ria.ru/20201214/privivka-1589183264.html
Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса
Трамп сообщил, что в США сделали первую прививку от коронавируса
Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:43
2020-12-14T17:43
2020-12-14T19:20
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter."Введена первая (доза) вакцины. Поздравляю США! Поздравляю мир!", - написал президент США.Первая прививка от коронавируса в США была сделана афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Примечательно, что первой вакцину получила именно темнокожая жительница страны. Афроамериканцы, согласно опросам, с наибольшим недоверием относятся к идее вакцинации. Местные телеканалы активно освещают начало прививок от COVID-19 по всей стране, первыми их, как следует из репортажей, получают сотрудники больниц.Вакцина, созданная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNThech, была одобрена для экстренного использования в пятницу. Трамп обещал, что первые пациенты получат ее в течение суток. На протяжении выходных вакцину развозили по клиникам и ведомствам, ожидается, что в большинстве штатов вакцинация начнется в понедельник-вторник.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID–19 в США превысило 16 миллионов человек, свыше 299 тысяч скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
поздравил жителей США с первой прививкой от коронавируса, о введении первой дозы вакцины он сообщил в своем Twitter.
"Введена первая (доза) вакцины. Поздравляю США! Поздравляю мир!", - написал президент США.
Первая прививка от коронавируса в США была сделана афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Примечательно, что первой вакцину получила именно темнокожая жительница страны. Афроамериканцы, согласно опросам, с наибольшим недоверием относятся к идее вакцинации. Местные телеканалы активно освещают начало прививок от COVID-19 по всей стране, первыми их, как следует из репортажей, получают сотрудники больниц.
Вакцина, созданная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNThech, была одобрена для экстренного использования в пятницу. Трамп обещал, что первые пациенты получат ее в течение суток. На протяжении выходных вакцину развозили по клиникам и ведомствам, ожидается, что в большинстве штатов вакцинация начнется в понедельник-вторник.
По данным Университета Джонса Хопкинса
, число заболевших COVID–19 в США превысило 16 миллионов человек, свыше 299 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.