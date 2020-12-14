https://ria.ru/20201214/presnyakov-1589186121.html
Пресняков-младший назвал отца "четвертым ребенком"
Пресняков-младший назвал отца "четвертым ребенком"
РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:06
2020-12-14T20:06
2020-12-14T20:07
шоубиз
знаменитости
владимир пресняков
звезды
наталья подольская
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Пресняков-младший, который недавно стал отцом в третий раз, сделал неожиданное признание. Певец заявил, что у него "теперь четверо детей"."Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа — он тоже стал ребенком. Отцы после 70 превращаются в конкретных детей", — пояснил он свои слова в интервью изданию StarHit.При этом Пресняков-младший считает, что и сам "тоже тот еще ребенок". Артист рассказал, как с азартом и интересом они вместе с Темой собирают конструктор и могут "поссориться за какую-то детальку".Оставив шутливый тон, музыкант признался, что, глядя на сыновей, испытывает эмоции, каких "не испытывал никогда в жизни"."Ты дотрагиваешься до своего ребенка и понимаешь, что ради него все сделаешь. Это дает такой свет в себе, новый взгляд на мир", — поделился своими чувствами музыкант.В октябре у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился второй общий сын. Накануне певица разместила в своем Instagram фото с крестин ребенка."А вот и мой "Золотой граммофон" в этом году", – подписала она снимок.Поклонники в комментариях желают счастья малышу и его родителям, отмечая, что это событие важнее, чем конкурсы, которые проводятся каждый год.
https://ria.ru/20201012/smert-1579480533.html
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знаменитости, владимир пресняков, звезды, наталья подольская
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Владимир Пресняков-младший, который недавно стал отцом в третий раз, сделал неожиданное признание. Певец заявил
, что у него "теперь четверо детей".
"Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа — он тоже стал ребенком. Отцы после 70 превращаются в конкретных детей", — пояснил он свои слова в интервью изданию StarHit.
При этом Пресняков-младший считает, что и сам "тоже тот еще ребенок". Артист рассказал, как с азартом и интересом они вместе с Темой собирают конструктор и могут "поссориться за какую-то детальку".
Оставив шутливый тон, музыкант признался, что, глядя на сыновей, испытывает эмоции, каких "не испытывал никогда в жизни".
"Ты дотрагиваешься до своего ребенка и понимаешь, что ради него все сделаешь. Это дает такой свет в себе, новый взгляд на мир", — поделился своими чувствами музыкант.
В октябре у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился второй общий сын. Накануне певица разместила в своем Instagram фото с крестин ребенка.
"А вот и мой "Золотой граммофон" в этом году", – подписала она снимок.
Поклонники в комментариях желают счастья малышу и его родителям, отмечая, что это событие важнее, чем конкурсы, которые проводятся каждый год.