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В Красноярском крае загорелся молодежный центр
В Красноярском крае загорелся молодежный центр
Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:49
2020-12-14T09:49
2020-12-14T09:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
канск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС."В 11.39 (7.39 мск) в Канске произошло загорание в реконструируемом здании МБУ "Многопрофильный молодежный центр". На тушение пожара всего привлекается 42 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России - 24 человека, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.Сведения по площади пожара уточняются, информации о погибших или пострадавших нет.
канск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), канск, происшествия