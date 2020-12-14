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В Красноярском крае загорелся молодежный центр
В Красноярском крае загорелся молодежный центр
Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:49
2020-12-14T09:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
канск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС."В 11.39 (7.39 мск) в Канске произошло загорание в реконструируемом здании МБУ "Многопрофильный молодежный центр". На тушение пожара всего привлекается 42 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России - 24 человека, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.Сведения по площади пожара уточняются, информации о погибших или пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), канск, происшествия

В Красноярском крае загорелся молодежный центр

09:49 14.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС.
"В 11.39 (7.39 мск) в Канске произошло загорание в реконструируемом здании МБУ "Многопрофильный молодежный центр". На тушение пожара всего привлекается 42 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России - 24 человека, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
Сведения по площади пожара уточняются, информации о погибших или пострадавших нет.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КанскПроисшествия
 
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