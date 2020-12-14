https://ria.ru/20201214/pozhar-1589062734.html

В Красноярском крае загорелся молодежный центр

В Красноярском крае загорелся молодежный центр

Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:49

2020-12-14T09:49

2020-12-14T09:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

канск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в реконструируемом здании молодежного центра в Канске, сообщает красноярский главк МЧС."В 11.39 (7.39 мск) в Канске произошло загорание в реконструируемом здании МБУ "Многопрофильный молодежный центр". На тушение пожара всего привлекается 42 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России - 24 человека, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.Сведения по площади пожара уточняются, информации о погибших или пострадавших нет.

канск

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), канск, происшествия