https://ria.ru/20201214/pozhar-1589050365.html

В поселке в Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме

В поселке в Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме

Частный дом сгорел в поселке Ермаки Иркутской области, на месте пожара обнаружены трое погибших, в том числе двое малолетних детей, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T06:03

2020-12-14T06:03

2020-12-14T09:34

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Частный дом сгорел в поселке Ермаки Иркутской области, на месте пожара обнаружены трое погибших, в том числе двое малолетних детей, сообщает ГУМЧС региона.Сообщение о возгорании в частном доме в поселке Ермаки поступило в пожарно-спасательную службу Тулунского района в 00.28 (19.28 мск). На момент прибытия первого подразделения дом почти полностью был объят огнем, произошло частичное обрушение кровли. Соседи сообщили, что из огня спасся мальчик 10 лет, в доме остались мать с двумя детьми. Открытый огонь был потушен менее чем за час."Внутри были обнаружены трое погибших: женщина 29 лет и двое детей – 1 и 3 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья состояла на учете как неблагополучная, жилье не было оснащено датчиками оповещения о возгорании. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России.По данным СК, еще одному ребенку (девятилетнему мальчику) удалось спастись. Следователи допрашивают очевидцев, назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20201213/pozhar-1588985796.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия