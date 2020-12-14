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В поселке в Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме
В поселке в Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме
Частный дом сгорел в поселке Ермаки Иркутской области, на месте пожара обнаружены трое погибших, в том числе двое малолетних детей, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T06:03
2020-12-14T09:34
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Частный дом сгорел в поселке Ермаки Иркутской области, на месте пожара обнаружены трое погибших, в том числе двое малолетних детей, сообщает ГУМЧС региона.Сообщение о возгорании в частном доме в поселке Ермаки поступило в пожарно-спасательную службу Тулунского района в 00.28 (19.28 мск). На момент прибытия первого подразделения дом почти полностью был объят огнем, произошло частичное обрушение кровли. Соседи сообщили, что из огня спасся мальчик 10 лет, в доме остались мать с двумя детьми. Открытый огонь был потушен менее чем за час."Внутри были обнаружены трое погибших: женщина 29 лет и двое детей – 1 и 3 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья состояла на учете как неблагополучная, жилье не было оснащено датчиками оповещения о возгорании. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России.По данным СК, еще одному ребенку (девятилетнему мальчику) удалось спастись. Следователи допрашивают очевидцев, назначено проведение пожарно-технической экспертизы.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия

В поселке в Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме

06:03 14.12.2020 (обновлено: 09:34 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Частный дом сгорел в поселке Ермаки Иркутской области, на месте пожара обнаружены трое погибших, в том числе двое малолетних детей, сообщает ГУМЧС региона.
Сообщение о возгорании в частном доме в поселке Ермаки поступило в пожарно-спасательную службу Тулунского района в 00.28 (19.28 мск). На момент прибытия первого подразделения дом почти полностью был объят огнем, произошло частичное обрушение кровли. Соседи сообщили, что из огня спасся мальчик 10 лет, в доме остались мать с двумя детьми. Открытый огонь был потушен менее чем за час.
"Внутри были обнаружены трое погибших: женщина 29 лет и двое детей – 1 и 3 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья состояла на учете как неблагополучная, жилье не было оснащено датчиками оповещения о возгорании. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным СК, еще одному ребенку (девятилетнему мальчику) удалось спастись. Следователи допрашивают очевидцев, назначено проведение пожарно-технической экспертизы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьПроисшествия
 
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