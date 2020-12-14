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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:53
2020-12-14T19:53
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке читателей РИА Новости с наступающим Новым годом.На торжественном открытии ГУМ-Катка, которому в этом году исполняется 15 лет, политики, спортсмены, знаменитости пожелали читателям РИА Новости в 2021 году читать на новостных лентах и сайте ria.ru только хорошие новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со снежинкой РИА Новости в руках обратился к читателям агентства с пожеланием, чтобы в следующем году все было хорошо и доставляло удовольствие, чтобы все получалось. Фигуристка, олимпийская чемпионка, Татьяна Навка пригласила посетителей ria.ru на свое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 26 декабря по 7 января в "Мегаспорте", и пообещала зрителям, что они получат невероятный заряд веры в чудо и сказку, что "все в этой жизни - возможно!". Все звезды были солидарны в своих пожеланиях здоровья в наступающем году, ведь "важнее здоровья нет в этой жизни ничего!", как подчеркнула певица и телеведущая Юлия Ковальчук.Чтобы получить заряд бодрости и новогоднее настроение, бизнесмен и хозяин церемонии открытия ГУМ-катка Михаил Куснирович в своем поздравлении читателям ria.ru пригласил их на центральный каток на Красной площади: "ГУМ-Каток открыл свою работу - здесь люди получают удовольствие и радость".ГУМ-Каток работает ежедневно с 10.00 до 23.00 с 29 ноября до 1 марта. Первые три утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. Шанс получить бесплатный проход можно получить также, поучаствовав в розыгрыше в соцсетях РИА Новости в Instagram и ВКонтакте.Агентства РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка в 2020 году.РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube составляет около девяти миллионов подписчиков.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке читателей РИА Новости с наступающим Новым годом. На торжественном открытии ГУМ-Катка, которому в этом году исполняется 15 лет, политики, спортсмены, знаменитости пожелали читателям РИА Новости в 2021 году читать на новостных лентах и сайте ria.ru только хорошие новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со снежинкой РИА Новости в руках обратился к читателям агентства с пожеланием, чтобы в следующем году все было хорошо и доставляло удовольствие, чтобы все получалось. Фигуристка, олимпийская чемпионка, Татьяна Навка пригласила посетителей ria.ru на свое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 26 декабря по 7 января в "Мегаспорте", и пообещала зрителям, что они получат невероятный заряд веры в чудо и сказку, что "все в этой жизни - возможно!". Все звезды были солидарны в своих пожеланиях здоровья в наступающем году, ведь "важнее здоровья нет в этой жизни ничего!", как подчеркнула певица и телеведущая Юлия Ковальчук. Чтобы получить заряд бодрости и новогоднее настроение, бизнесмен и хозяин церемонии открытия ГУМ-катка Михаил Куснирович в своем поздравлении читателям ria.ru пригласил их на центральный каток на Красной площади: "ГУМ-Каток открыл свою работу - здесь люди получают удовольствие и радость".
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sputnik, гум, риа новости, новости агентства

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

19:53 14.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке читателей РИА Новости с наступающим Новым годом.
На торжественном открытии ГУМ-Катка, которому в этом году исполняется 15 лет, политики, спортсмены, знаменитости пожелали читателям РИА Новости в 2021 году читать на новостных лентах и сайте ria.ru только хорошие новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со снежинкой РИА Новости в руках обратился к читателям агентства с пожеланием, чтобы в следующем году все было хорошо и доставляло удовольствие, чтобы все получалось.
Фигуристка, олимпийская чемпионка, Татьяна Навка пригласила посетителей ria.ru на свое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 26 декабря по 7 января в "Мегаспорте", и пообещала зрителям, что они получат невероятный заряд веры в чудо и сказку, что "все в этой жизни - возможно!".
Все звезды были солидарны в своих пожеланиях здоровья в наступающем году, ведь "важнее здоровья нет в этой жизни ничего!", как подчеркнула певица и телеведущая Юлия Ковальчук.
Чтобы получить заряд бодрости и новогоднее настроение, бизнесмен и хозяин церемонии открытия ГУМ-катка Михаил Куснирович в своем поздравлении читателям ria.ru пригласил их на центральный каток на Красной площади: "ГУМ-Каток открыл свою работу - здесь люди получают удовольствие и радость".
"Чудо свершилось". В Москве открылся юбилейный сезон ГУМ-катка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.

Двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и актриса и телеведущая Алла Михеева на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
1 из 17

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
2 из 17

Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
3 из 17

На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Артисты ледового шоу выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
4 из 17

Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Гости катаются после открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве
5 из 17

"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
6 из 17

На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.

Художественный руководитель и директор Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков с супругой Анастасией на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
7 из 17

На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Фигуристка Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
8 из 17

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
9 из 17

На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.

Президент благотворительного фонда Русский Силуэт Татьяна Михалкова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
10 из 17

На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве
11 из 17

Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
12 из 17

По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.

Фигуристка Екатерина Боброва на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
13 из 17

"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
14 из 17

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.

Актриса Екатерина Шпица (справа) на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
15 из 17

Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
16 из 17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади
17 из 17

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 17

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 17

Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 17

На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 17

Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 17

"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 17

На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 17

На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 17

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 17

На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 17

На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 17

Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 17

По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 17

"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 17

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
15 из 17

Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
17 из 17

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
ГУМ-Каток работает ежедневно с 10.00 до 23.00 с 29 ноября до 1 марта. Первые три утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. Шанс получить бесплатный проход можно получить также, поучаствовав в розыгрыше в соцсетях РИА Новости в Instagram и ВКонтакте.
Агентства РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка в 2020 году.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube составляет около девяти миллионов подписчиков.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
В Москве на Красной площади прошло торжественное открытие катка - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 20:10
В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка
 
Новый год—2021SputnikГУМРИА НовостиНовости агентства
 
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