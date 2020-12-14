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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:53

2020-12-14T19:53

2020-12-14T19:53

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке читателей РИА Новости с наступающим Новым годом.На торжественном открытии ГУМ-Катка, которому в этом году исполняется 15 лет, политики, спортсмены, знаменитости пожелали читателям РИА Новости в 2021 году читать на новостных лентах и сайте ria.ru только хорошие новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со снежинкой РИА Новости в руках обратился к читателям агентства с пожеланием, чтобы в следующем году все было хорошо и доставляло удовольствие, чтобы все получалось. Фигуристка, олимпийская чемпионка, Татьяна Навка пригласила посетителей ria.ru на свое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 26 декабря по 7 января в "Мегаспорте", и пообещала зрителям, что они получат невероятный заряд веры в чудо и сказку, что "все в этой жизни - возможно!". Все звезды были солидарны в своих пожеланиях здоровья в наступающем году, ведь "важнее здоровья нет в этой жизни ничего!", как подчеркнула певица и телеведущая Юлия Ковальчук.Чтобы получить заряд бодрости и новогоднее настроение, бизнесмен и хозяин церемонии открытия ГУМ-катка Михаил Куснирович в своем поздравлении читателям ria.ru пригласил их на центральный каток на Красной площади: "ГУМ-Каток открыл свою работу - здесь люди получают удовольствие и радость".ГУМ-Каток работает ежедневно с 10.00 до 23.00 с 29 ноября до 1 марта. Первые три утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. Шанс получить бесплатный проход можно получить также, поучаствовав в розыгрыше в соцсетях РИА Новости в Instagram и ВКонтакте.Агентства РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка в 2020 году.РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube составляет около девяти миллионов подписчиков.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20201128/katok-1586781823.html

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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и другие известные персоны поздравили на ГУМ-катке читателей РИА Новости с наступающим Новым годом. На торжественном открытии ГУМ-Катка, которому в этом году исполняется 15 лет, политики, спортсмены, знаменитости пожелали читателям РИА Новости в 2021 году читать на новостных лентах и сайте ria.ru только хорошие новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со снежинкой РИА Новости в руках обратился к читателям агентства с пожеланием, чтобы в следующем году все было хорошо и доставляло удовольствие, чтобы все получалось. Фигуристка, олимпийская чемпионка, Татьяна Навка пригласила посетителей ria.ru на свое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 26 декабря по 7 января в "Мегаспорте", и пообещала зрителям, что они получат невероятный заряд веры в чудо и сказку, что "все в этой жизни - возможно!". Все звезды были солидарны в своих пожеланиях здоровья в наступающем году, ведь "важнее здоровья нет в этой жизни ничего!", как подчеркнула певица и телеведущая Юлия Ковальчук. Чтобы получить заряд бодрости и новогоднее настроение, бизнесмен и хозяин церемонии открытия ГУМ-катка Михаил Куснирович в своем поздравлении читателям ria.ru пригласил их на центральный каток на Красной площади: "ГУМ-Каток открыл свою работу - здесь люди получают удовольствие и радость". 2020-12-14T19:53 true PT1M48S

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