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Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:23
2020-12-14T16:41
политика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемое положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ", - говорится в документе.Согласно документу, в частности, состав комиссии по вопросам помилования на территории субъекта РФ обновляется на одну треть один раз в пять лет.Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 14 декабря.
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политика, владимир путин, общество

Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании

16:23 14.12.2020 (обновлено: 16:41 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемое положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ", - говорится в документе.
Согласно документу, в частности, состав комиссии по вопросам помилования на территории субъекта РФ обновляется на одну треть один раз в пять лет.
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 14 декабря.
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