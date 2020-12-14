https://ria.ru/20201214/pomilovanie-1589154685.html
Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:23
2020-12-14T16:23
2020-12-14T16:41
политика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемое положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ", - говорится в документе.Согласно документу, в частности, состав комиссии по вопросам помилования на территории субъекта РФ обновляется на одну треть один раз в пять лет.Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 14 декабря.
https://ria.ru/20201210/zaklyuchennye-1588602064.html
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