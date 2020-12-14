https://ria.ru/20201214/podsvetka-1589196482.html

Около 4 тысяч праздничных инсталляций включили в Москве

Около 4 тысяч праздничных инсталляций включили в Москве

Праздничная подсветка включилась в Москве, оформлены около 4 тысяч различных крупных инсталляций, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:39

2020-12-14T18:39

2020-12-14T18:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Праздничная подсветка включилась в Москве, оформлены около 4 тысяч различных крупных инсталляций, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.По его словам, для москвичей установлены более одной тысячи новогодних елей, в основном - предприятиями, организациями, спонсорскими движениями.По словам заммэра, праздничное оформление и подсветка будут до конца зимы. Новогодняя и рождественская тематика будет демонтирована после 15 января. Украшения расположены не только в центре, но и во всех уголках Москвы. Так, на Поклонной горе будет установлен шар диаметром 20 метров и весом около 25 тонн. А Кутузовская арка будет украшена Дедом Морозом со Снегурочкой на тройке.

https://ria.ru/20201208/osveschenie-1588287243.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва