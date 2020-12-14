Около 4 тысяч праздничных инсталляций включили в Москве
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Праздничная подсветка включилась в Москве, оформлены около 4 тысяч различных крупных инсталляций, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.
"С сегодняшнего дня включается новогодняя праздничная подсветка, включаются инсталляции новогодние, праздничные. Это достаточно красивое зрелище, москвичи и гости столицы уже к этому привыкли. Этот период времени, начиная с середины декабря и до конца зимы, в предыдущие годы всегда украшал темное время суток по-особому Москву. Это не стало исключением и в этот тяжелый 2020 год. По городу около 4 тысяч различных крупных инсталляций оформлены, огромное количество объектов торговли, предприятий, организаций", - рассказал Бирюков.
По его словам, для москвичей установлены более одной тысячи новогодних елей, в основном - предприятиями, организациями, спонсорскими движениями.
"Этой работе предшествовало огромное количество кропотливой работы в течение полутора месяцев. Предприятия комплекса городского хозяйства, другие городские службы занимались подготовкой мест, прокладкой электрических коммуникаций, чтобы все это подсветить. Необходимо отметить, что в этом году мы ни одной инсталляции не покупали, мы пользуемся теми инсталляциями, теми объектами украшения, которые были закуплены в предыдущие годы. Специалисты их отреставрировали, отремонтировали, и мы видим сейчас, в каком прекрасном состоянии эти инсталляции находятся", - подчеркнул Бирюков.
По словам заммэра, праздничное оформление и подсветка будут до конца зимы. Новогодняя и рождественская тематика будет демонтирована после 15 января. Украшения расположены не только в центре, но и во всех уголках Москвы. Так, на Поклонной горе будет установлен шар диаметром 20 метров и весом около 25 тонн. А Кутузовская арка будет украшена Дедом Морозом со Снегурочкой на тройке.