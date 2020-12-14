https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589137266.html
Почти тысяча компаний появилась в Подмосковье в 2020 году
Почти тысяча компаний появилась в Подмосковье в 2020 году
Почти тысячу компаний зарегистрировало министерство инвестиций, промышленности и науки региона с начала 2020 года, сообщила глава ведомства в ходе заседания... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:46
2020-12-14T15:46
2020-12-14T15:46
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Почти тысячу компаний зарегистрировало министерство инвестиций, промышленности и науки региона с начала 2020 года, сообщила глава ведомства в ходе заседания правительства региона в понедельник."С начала 2020 года мы зарегистрировали в Подмосковье 891 компанию", - сказала Зиновьева.Она также добавила, что главами муниципалитетов было привлечено порядка 1,5 миллиардов рублей, которые поступили в бюджет региона.
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московская область (подмосковье)