https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589137266.html

Почти тысяча компаний появилась в Подмосковье в 2020 году

Почти тысяча компаний появилась в Подмосковье в 2020 году

Почти тысячу компаний зарегистрировало министерство инвестиций, промышленности и науки региона с начала 2020 года, сообщила глава ведомства в ходе заседания... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:46

2020-12-14T15:46

2020-12-14T15:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150808/90/1508089009_0:678:7361:4818_1920x0_80_0_0_b9405fbbc63361cbb32d5e4ef67ca819.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Почти тысячу компаний зарегистрировало министерство инвестиций, промышленности и науки региона с начала 2020 года, сообщила глава ведомства в ходе заседания правительства региона в понедельник."С начала 2020 года мы зарегистрировали в Подмосковье 891 компанию", - сказала Зиновьева.Она также добавила, что главами муниципалитетов было привлечено порядка 1,5 миллиардов рублей, которые поступили в бюджет региона.

https://realty.ria.ru/20201214/vorobev-1589110651.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)