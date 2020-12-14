https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589075926.html
Новогодние ярмарки открываются в Подмосковье
Новогодние ярмарки открываются в Подмосковье
Порядка 46 новогодних ярмарок откроется в 31 городском округе Московской области в праздничном сезоне 2020-2021 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:07
2020-12-14T11:07
2020-12-14T11:07
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Порядка 46 новогодних ярмарок откроется в 31 городском округе Московской области в праздничном сезоне 2020-2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.По его словам, на ярмарках будут продаваться елочные игрушки, искусственные и живые елки, украшения, гирлянды и маскарадные костюмы. Наиболее оживленная торговля будет организована в Мытищах, Красногорске и Сергиевом-Посаде."Всего на новогодних ярмарках будет организовано свыше двух тысяч точек", - добавил Воскресенский.
https://ria.ru/20201211/aktsiya-1588859432.html
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московская область (подмосковье)