https://ria.ru/20201214/otsenki-1589185453.html

Пермский министр попросила не ставить двойки ученикам на дистанционке

Пермский министр попросила не ставить двойки ученикам на дистанционке

Министр образования Пермского края Раиса Кассина не рекомендовала учителям ставить двойки школьникам, обучающимся дистанционно. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:53

2020-12-14T17:53

2020-12-14T17:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

пермский край

образование - общество

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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Министр образования Пермского края Раиса Кассина не рекомендовала учителям ставить двойки школьникам, обучающимся дистанционно.Она призвала педагогов не использовать неудовлетворительные оценки, чаще напоминать ученикам о необходимости сдать выполненные задания вовремя и "сделать скидку на особую ситуацию". Одновременно с этим министр добавила, что понимает учителей, так как "(в образовании) пока не придуман другой инструмент (воздействия на ребенка)".В пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что обращение руководителя стоит расценивать как рекомендацию.С середины ноября власти отправили школьников 5-11 классов, а также учащихся техникумов, колледжей и учреждений допобразования в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Однако в декабре перевели на обычный, очный формат обучения учеников 9 и 11 классов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, образование - общество