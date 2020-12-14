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Пермский министр попросила не ставить двойки ученикам на дистанционке
Пермский министр попросила не ставить двойки ученикам на дистанционке
Министр образования Пермского края Раиса Кассина не рекомендовала учителям ставить двойки школьникам, обучающимся дистанционно. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:53
2020-12-14T17:53
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пермский край
образование - общество
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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Министр образования Пермского края Раиса Кассина не рекомендовала учителям ставить двойки школьникам, обучающимся дистанционно.Она призвала педагогов не использовать неудовлетворительные оценки, чаще напоминать ученикам о необходимости сдать выполненные задания вовремя и "сделать скидку на особую ситуацию". Одновременно с этим министр добавила, что понимает учителей, так как "(в образовании) пока не придуман другой инструмент (воздействия на ребенка)".В пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что обращение руководителя стоит расценивать как рекомендацию.С середины ноября власти отправили школьников 5-11 классов, а также учащихся техникумов, колледжей и учреждений допобразования в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Однако в декабре перевели на обычный, очный формат обучения учеников 9 и 11 классов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, образование - общество

Пермский министр попросила не ставить двойки ученикам на дистанционке

17:53 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционный урок
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Министр образования Пермского края Раиса Кассина не рекомендовала учителям ставить двойки школьникам, обучающимся дистанционно.

"Категорически возражаю, никаких двоек не должно быть во время дистанта вообще! Особенно за то, что ребенок сдал работу позже назначенного времени... В семье может быть один компьютер на двоих, несколько детей в доме, может быть, ребенок плохо себя чувствовал, ждал родителей, другие причины", - сказала во время прямого эфира в Instagram Раиса Кассина.

Она призвала педагогов не использовать неудовлетворительные оценки, чаще напоминать ученикам о необходимости сдать выполненные задания вовремя и "сделать скидку на особую ситуацию". Одновременно с этим министр добавила, что понимает учителей, так как "(в образовании) пока не придуман другой инструмент (воздействия на ребенка)".
В пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что обращение руководителя стоит расценивать как рекомендацию.
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