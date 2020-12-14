Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. С приходом к власти команды Джо Байдена улучшения отношений РФ и США не прогнозируется, поскольку советники президента считают Россию угрозой, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"К сожалению, пока оснований для оптимизма мало. Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими достаточно "ястребиными взглядами" на Россию", - сказал Косачев в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ".
12 декабря, 21:48Врач Байдена рассказал о его состоянии
По словам сенатора, они считают Россию угрозой, "они считают единственно возможным вариантом решения проблемы обеспечения национальной безопасности США подавление РФ, подавление ее развития, создание для нее проблем и через это обеспечение собственного доминирования в мире".
Поэтому принципиальных изменений к лучшему с новой командой Байдена "пока не прогнозируется", заключил политик.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.