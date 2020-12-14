https://ria.ru/20201214/otnosheniya-1589152375.html

Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена

Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена

С приходом к власти команды Джо Байдена улучшения отношений РФ и США не прогнозируется, поскольку советники президента считают Россию угрозой, сказал глава... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:19

2020-12-14T16:19

2020-12-14T16:19

дональд трамп

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. С приходом к власти команды Джо Байдена улучшения отношений РФ и США не прогнозируется, поскольку советники президента считают Россию угрозой, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По словам сенатора, они считают Россию угрозой, "они считают единственно возможным вариантом решения проблемы обеспечения национальной безопасности США подавление РФ, подавление ее развития, создание для нее проблем и через это обеспечение собственного доминирования в мире".Поэтому принципиальных изменений к лучшему с новой командой Байдена "пока не прогнозируется", заключил политик.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

https://ria.ru/20201212/bayden-1588954616.html

сша

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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире