https://ria.ru/20201214/onlayn-kredity-1589120063.html

Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников

Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников

ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:18

2020-12-14T14:18

2020-12-14T14:18

сбербанк россии

втб

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество мошеннических действий в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка.По данным полиции, в регионе распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, во время телефонных разговоров внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в оформлении на них кредитов. В итоге граждане диктуют данные банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах сбережения или кредитные средства и отправляют на якобы "безопасные" счета, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм.Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств, уточняется в сообщении.Подобная профилактическая работа будет проведена ГУМВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, втб, челябинская область, происшествия