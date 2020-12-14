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Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников
Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников
ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:18
2020-12-14T14:18
сбербанк россии
втб
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество мошеннических действий в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка.По данным полиции, в регионе распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, во время телефонных разговоров внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в оформлении на них кредитов. В итоге граждане диктуют данные банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах сбережения или кредитные средства и отправляют на якобы "безопасные" счета, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм.Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств, уточняется в сообщении.Подобная профилактическая работа будет проведена ГУМВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области, добавили в пресс-службе.
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сбербанк россии, втб, челябинская область, происшествия

Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников

14:18 14.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество мошеннических действий в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка.
По данным полиции, в регионе распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, во время телефонных разговоров внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в оформлении на них кредитов. В итоге граждане диктуют данные банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах сбережения или кредитные средства и отправляют на якобы "безопасные" счета, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм.
"Главным управлением МВД России по Челябинской области направлены обращения в региональные отделения Сбербанк и ВТБ… С целью предупреждения возможности совершения указанных преступлений ГУМВД России по области предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов", - говорится в сообщении.
Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств, уточняется в сообщении.
Подобная профилактическая работа будет проведена ГУМВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области, добавили в пресс-службе.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Сбербанк РоссииВТБЧелябинская областьПроисшествия
 
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