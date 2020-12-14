https://ria.ru/20201214/onlayn-kredity-1589120063.html
Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников
Челябинская полиция попросила не выдавать онлайн-кредиты из-за мошенников
ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:18
2020-12-14T14:18
2020-12-14T14:18
сбербанк россии
втб
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_76d0f986ebec48cf302dcea9fb7b6ce7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. ГУМВД России по Челябинской области предложило региональным отделениям Сбербанка и ВТБ приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество мошеннических действий в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка.По данным полиции, в регионе распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, во время телефонных разговоров внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в оформлении на них кредитов. В итоге граждане диктуют данные банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах сбережения или кредитные средства и отправляют на якобы "безопасные" счета, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм.Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств, уточняется в сообщении.Подобная профилактическая работа будет проведена ГУМВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d26a4a804a0b934e7f4b50a3e3e0d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, втб, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости.
ГУМВД России по Челябинской области
предложило региональным отделениям Сбербанка
и ВТБ
приостановить оформление онлайн-кредитов, чтобы снизить количество мошеннических действий в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка.
По данным полиции, в регионе распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, во время телефонных разговоров внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в оформлении на них кредитов. В итоге граждане диктуют данные банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах сбережения или кредитные средства и отправляют на якобы "безопасные" счета, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм.
"Главным управлением МВД России по Челябинской области направлены обращения в региональные отделения Сбербанк и ВТБ… С целью предупреждения возможности совершения указанных преступлений ГУМВД России по области предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов", - говорится в сообщении.
Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств, уточняется в сообщении.
Подобная профилактическая работа будет проведена ГУМВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области, добавили в пресс-службе.