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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201214/naryshkin-1589107184.html
Нарышкин назвал сохранение памяти о войне долгом народов России и Сербии
Нарышкин назвал сохранение памяти о войне долгом народов России и Сербии
Сохранение памяти о подвиге советских воинов и их сербских союзников в годы Второй мировой войны - это нравственный двух братских стран, России и Сербии, заявил РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:27
2020-12-14T13:32
75 лет великой победы
юрий пилипсон
андрей картаполов
вооруженные силы рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир мединский
михаил швыдкой
сергей нарышкин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сохранение памяти о подвиге советских воинов и их сербских союзников в годы Второй мировой войны - это нравственный двух братских стран, России и Сербии, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он принял участие в прошедшей в понедельник в Москве церемонии переноса в Белград частицы Вечного огня от Кремлевской стены. Церемония приурочена к завершению в России Года памяти и славы, целью которого было сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Перенос частицы Вечного огня от стен Кремля в Белград - это символический акт, который "ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях", сказал Нарышкин в ходе церемонии.Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями, добавил Нарышкин. "Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников - усташей", - сказал он.В церемонии также приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Во вторник лампада с огнем будет доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. Огонь привезут к скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" на Мемориале освободителям Белграда, где пройдет торжественная церемония зажжения. Вечный огонь в Белграде зажгут в рамках акции "Мира и Согласия".
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юрий пилипсон, андрей картаполов, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир мединский, михаил швыдкой, сергей нарышкин, сербия, белград (город), в мире

Нарышкин назвал сохранение памяти о войне долгом народов России и Сербии

13:27 14.12.2020 (обновлено: 13:32 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сохранение памяти о подвиге советских воинов и их сербских союзников в годы Второй мировой войны - это нравственный двух братских стран, России и Сербии, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он принял участие в прошедшей в понедельник в Москве церемонии переноса в Белград частицы Вечного огня от Кремлевской стены. Церемония приурочена к завершению в России Года памяти и славы, целью которого было сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Перенос частицы Вечного огня от стен Кремля в Белград - это символический акт, который "ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях", сказал Нарышкин в ходе церемонии.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград
Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями, добавил Нарышкин. "Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников - усташей", - сказал он.

Освободительная миссия Красной Армии стала спасением для сербской нации, добавил Нарышкин. "Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников - сербских патриотов, антифашистов - нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран", - подчеркнул он.

В церемонии также приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Во вторник лампада с огнем будет доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. Огонь привезут к скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" на Мемориале освободителям Белграда, где пройдет торжественная церемония зажжения. Вечный огонь в Белграде зажгут в рамках акции "Мира и Согласия".
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