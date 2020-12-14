Нарышкин назвал сохранение памяти о войне долгом народов России и Сербии
13:27 14.12.2020 (обновлено: 13:32 14.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сохранение памяти о подвиге советских воинов и их сербских союзников в годы Второй мировой войны - это нравственный двух братских стран, России и Сербии, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он принял участие в прошедшей в понедельник в Москве церемонии переноса в Белград частицы Вечного огня от Кремлевской стены. Церемония приурочена к завершению в России Года памяти и славы, целью которого было сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Перенос частицы Вечного огня от стен Кремля в Белград - это символический акт, который "ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях", сказал Нарышкин в ходе церемонии.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин на церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Белград
Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями, добавил Нарышкин. "Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников - усташей", - сказал он.
Освободительная миссия Красной Армии стала спасением для сербской нации, добавил Нарышкин. "Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников - сербских патриотов, антифашистов - нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран", - подчеркнул он.
В церемонии также приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Во вторник лампада с огнем будет доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. Огонь привезут к скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" на Мемориале освободителям Белграда, где пройдет торжественная церемония зажжения. Вечный огонь в Белграде зажгут в рамках акции "Мира и Согласия".