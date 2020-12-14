https://ria.ru/20201214/naryshkin-1589107184.html

Нарышкин назвал сохранение памяти о войне долгом народов России и Сербии

Нарышкин назвал сохранение памяти о войне долгом народов России и Сербии

Сохранение памяти о подвиге советских воинов и их сербских союзников в годы Второй мировой войны - это нравственный двух братских стран, России и Сербии, заявил РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:27

2020-12-14T13:27

2020-12-14T13:32

75 лет великой победы

юрий пилипсон

андрей картаполов

вооруженные силы рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир мединский

михаил швыдкой

сергей нарышкин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сохранение памяти о подвиге советских воинов и их сербских союзников в годы Второй мировой войны - это нравственный двух братских стран, России и Сербии, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он принял участие в прошедшей в понедельник в Москве церемонии переноса в Белград частицы Вечного огня от Кремлевской стены. Церемония приурочена к завершению в России Года памяти и славы, целью которого было сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Перенос частицы Вечного огня от стен Кремля в Белград - это символический акт, который "ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях", сказал Нарышкин в ходе церемонии.Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями, добавил Нарышкин. "Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников - усташей", - сказал он.В церемонии также приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Во вторник лампада с огнем будет доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. Огонь привезут к скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" на Мемориале освободителям Белграда, где пройдет торжественная церемония зажжения. Вечный огонь в Белграде зажгут в рамках акции "Мира и Согласия".

https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html

сербия

белград (город)

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юрий пилипсон, андрей картаполов, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир мединский, михаил швыдкой, сергей нарышкин, сербия, белград (город), в мире