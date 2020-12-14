https://ria.ru/20201214/minsk-1589136864.html
На "марше пенсионеров" в центре Минска задержали одного человека
На "марше пенсионеров" в центре Минска задержали одного человека
Белорусские силовики окружили участников протестного "марша пенсионеров" на площади Независимости в центре Минска, есть задержанный, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:19
2020-12-14T15:19
2020-12-14T15:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусские силовики окружили участников протестного "марша пенсионеров" на площади Независимости в центре Минска, есть задержанный, передает корреспондент РИА Новости.В предыдущие недели "марши пенсионеров" были массовыми – в пиковые моменты число участников превышало две тысячи, однако на прошлой неделе в назначенном месте собрались всего несколько десятков человек.На этот раз на площади Независимости возле Красного костела около 14.00 мск собрались несколько десятков участников "марша протеста", у некоторых из них есть при себе оппозиционная бело-красно-белые символика.К месту сбора протестующих также прибыли четыре автобуса с правоохранителями, несколько милицейских микроавтобусов. Из автобусов вышли многочисленные силовики, которые окружили и заблокировали участников "марша пенсионеров" на площади Независимости. Некоторые участники несанкционированного массового мероприятия ушли в Красный костел.Силовики предупредили, что акция незаконная, призвали протестующих разойтись. Не обошлось без задержаний: как минимум, одного человека задержали.Ранее "марши пенсионеров" проходили по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости – в виде шествий от площади Независимости до площади Якуба Коласа, однако три недели назад силовики впервые заблокировали движение колонне и не дали провести мероприятие по намеченному маршруту. На прошлой неделе участники акции протеста впервые попробовали собраться в новой точке – на площади Якуба Коласа, однако правоохранители своим транспортом перекрыли им выходы, провели точечные задержания.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 дек – РИА Новости.
Белорусские силовики окружили участников протестного "марша пенсионеров" на площади Независимости в центре Минска
, есть задержанный, передает корреспондент РИА Новости.
В предыдущие недели "марши пенсионеров" были массовыми – в пиковые моменты число участников превышало две тысячи, однако на прошлой неделе в назначенном месте собрались всего несколько десятков человек.
На этот раз на площади Независимости возле Красного костела около 14.00 мск собрались несколько десятков участников "марша протеста", у некоторых из них есть при себе оппозиционная бело-красно-белые символика.
К месту сбора протестующих также прибыли четыре автобуса с правоохранителями, несколько милицейских микроавтобусов. Из автобусов вышли многочисленные силовики, которые окружили и заблокировали участников "марша пенсионеров" на площади Независимости. Некоторые участники несанкционированного массового мероприятия ушли в Красный костел.
Силовики предупредили, что акция незаконная, призвали протестующих разойтись. Не обошлось без задержаний: как минимум, одного человека задержали.
Ранее "марши пенсионеров" проходили по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости – в виде шествий от площади Независимости до площади Якуба Коласа, однако три недели назад силовики впервые заблокировали движение колонне и не дали провести мероприятие по намеченному маршруту. На прошлой неделе участники акции протеста впервые попробовали собраться в новой точке – на площади Якуба Коласа, однако правоохранители своим транспортом перекрыли им выходы, провели точечные задержания.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.