Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива
14:14 14.12.2020 (обновлено: 14:28 14.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Актуальность предложения РФ по коллективной безопасности в зоне Персидского залива растет в условиях кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), РФ готова помочь создать условия для диалога в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с эмиратским коллегой.
"Мы считаем, что в нынешних условиях, в том числе, учитывая кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и учитывая попытки подменить этот план чем-то иным вопреки резолюции Совета Безопасности ООН, актуальность усилий на этом направлении становится все более весомой", - сказал Лавров.
"Мы понимаем те сложности, которые существуют между некоторыми арабскими странами этого региона и Исламской республикой Иран, и выражаем готовность помочь все-таки создать условия для начала диалога", - подчеркнул российский министр.
Лавров напомнил, что Россия давно уже ставит вопрос о необходимости нормализации обстановки в зоне Персидского залива и не так давно обновила соответствующую концепцию безопасности в этом регионе.