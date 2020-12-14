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Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива
Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива
Актуальность предложения РФ по коллективной безопасности в зоне Персидского залива растет в условиях кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:14
2020-12-14T14:28
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
персидский залив
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Актуальность предложения РФ по коллективной безопасности в зоне Персидского залива растет в условиях кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), РФ готова помочь создать условия для диалога в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с эмиратским коллегой.Лавров напомнил, что Россия давно уже ставит вопрос о необходимости нормализации обстановки в зоне Персидского залива и не так давно обновила соответствующую концепцию безопасности в этом регионе.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), персидский залив, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, в мире

Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива

14:14 14.12.2020 (обновлено: 14:28 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Актуальность предложения РФ по коллективной безопасности в зоне Персидского залива растет в условиях кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), РФ готова помочь создать условия для диалога в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с эмиратским коллегой.

"Мы считаем, что в нынешних условиях, в том числе, учитывая кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и учитывая попытки подменить этот план чем-то иным вопреки резолюции Совета Безопасности ООН, актуальность усилий на этом направлении становится все более весомой", - сказал Лавров.

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"Мы понимаем те сложности, которые существуют между некоторыми арабскими странами этого региона и Исламской республикой Иран, и выражаем готовность помочь все-таки создать условия для начала диалога", - подчеркнул российский министр.

Лавров напомнил, что Россия давно уже ставит вопрос о необходимости нормализации обстановки в зоне Персидского залива и не так давно обновила соответствующую концепцию безопасности в этом регионе.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Персидский заливРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранВ мире
 
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