https://ria.ru/20201214/lavrov-1589118961.html

Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива

Актуальность предложения РФ по коллективной безопасности в зоне Персидского залива растет в условиях кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:14

2020-12-14T14:14

2020-12-14T14:28

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

персидский залив

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Актуальность предложения РФ по коллективной безопасности в зоне Персидского залива растет в условиях кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), РФ готова помочь создать условия для диалога в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с эмиратским коллегой.Лавров напомнил, что Россия давно уже ставит вопрос о необходимости нормализации обстановки в зоне Персидского залива и не так давно обновила соответствующую концепцию безопасности в этом регионе.

https://ria.ru/20201211/iran-1588784508.html

персидский залив

россия

иран

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), персидский залив, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, в мире