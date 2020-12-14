https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589135885.html

Медведев поддержал идею увековечить память врачей, боровшихся с COVID-19

Медведев поддержал идею увековечить память врачей, боровшихся с COVID-19

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что предложение увековечить память врачей, работавших с коронавирусом, заслуживает поддержки. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:15

2020-12-14T15:15

2020-12-14T15:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589127394_0:8:2991:1690_1920x0_80_0_0_7285462baee3498e96afce359954dc0c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что предложение увековечить память врачей, работавших с коронавирусом, заслуживает поддержки."Здесь звучали слова о том, чтобы увековечить память тех врачей, которые ушли, работая на своем посту. Я думаю, что это заслуживает поддержки", - сказал он в ходе социального онлайн-форума "Единой России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев