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Медведев поддержал идею увековечить память врачей, боровшихся с COVID-19
Медведев поддержал идею увековечить память врачей, боровшихся с COVID-19
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что предложение увековечить память врачей, работавших с коронавирусом, заслуживает поддержки. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:15
2020-12-14T15:15
2020-12-14T15:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что предложение увековечить память врачей, работавших с коронавирусом, заслуживает поддержки."Здесь звучали слова о том, чтобы увековечить память тех врачей, которые ушли, работая на своем посту. Я думаю, что это заслуживает поддержки", - сказал он в ходе социального онлайн-форума "Единой России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев