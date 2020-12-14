https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589118578.html

Медведев поддержал идею центра по рассылке результатов тестов на COVID-19

Медведев поддержал идею центра по рассылке результатов тестов на COVID-19

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого коммуникационного центра для рассылки смс-сообщений с результатами тестов... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:13

2020-12-14T14:13

2020-12-14T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий медведев

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588643498_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_f409f2127f0717cb9c3ef1b3c90f4979.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого коммуникационного центра для рассылки смс-сообщений с результатами тестов на наличие коронавируса, но подчеркнул, что информация должна поступать от уполномоченных лиц, иначе можно "создать кавардак".В понедельник перед социальным онлайн-форумом ЕР он провел отдельную встречу с волонтерами. Как сообщили в секретариате Медведева, все меры безопасности были соблюдены, участники встречи сдали тесты ПЦР. Одна из участниц встречи предложила законодательно проработать единый стандарт взаимодействия Минздрава с операторами связи, чтобы появилась возможность таргетированных смс-рассылок всем, кто сдал анализ и ждет его результаты. Она уточнила, что сейчас в ряде регионов это делают волонтеры, в других - сотрудники лабораторий.Медведев назвал идею хорошей, отметив, что это будет абсолютно правильно."Надо, чтобы был единый коммуникационный центр, который эти все месседжи будет рассылать. Дело-то в чем: с операторами связи – их у нас не так много крупных - можно договориться, тем более, это такая социальная функция важная. Но надо, чтобы эта информация поступала от уполномоченных лиц, иначе можно такой, извините, создать кавардак, что люди не разберутся и будут проблемы. Если мы здесь сможем это выстроить, тогда это будет работать", - сказал он.Председатель ЕР уточнил, что во всех регионах РФ система управления здравоохранением устроена по-разному. Необходимо, чтобы регионы определили таких уполномоченных лиц, которые имеют право доводить эту информацию, а операторы связи будут ее рассылать, добавил Медведев.Он также предложил адресовать это предложение министру здравоохранения и министру цифрового развития и связи, которые будут участвовать в социальном форуме ЕР.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589090243.html

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589075777.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, общество