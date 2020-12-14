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https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589118578.html
Медведев поддержал идею центра по рассылке результатов тестов на COVID-19
Медведев поддержал идею центра по рассылке результатов тестов на COVID-19
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого коммуникационного центра для рассылки смс-сообщений с результатами тестов... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:13
2020-12-14T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого коммуникационного центра для рассылки смс-сообщений с результатами тестов на наличие коронавируса, но подчеркнул, что информация должна поступать от уполномоченных лиц, иначе можно "создать кавардак".В понедельник перед социальным онлайн-форумом ЕР он провел отдельную встречу с волонтерами. Как сообщили в секретариате Медведева, все меры безопасности были соблюдены, участники встречи сдали тесты ПЦР. Одна из участниц встречи предложила законодательно проработать единый стандарт взаимодействия Минздрава с операторами связи, чтобы появилась возможность таргетированных смс-рассылок всем, кто сдал анализ и ждет его результаты. Она уточнила, что сейчас в ряде регионов это делают волонтеры, в других - сотрудники лабораторий.Медведев назвал идею хорошей, отметив, что это будет абсолютно правильно."Надо, чтобы был единый коммуникационный центр, который эти все месседжи будет рассылать. Дело-то в чем: с операторами связи – их у нас не так много крупных - можно договориться, тем более, это такая социальная функция важная. Но надо, чтобы эта информация поступала от уполномоченных лиц, иначе можно такой, извините, создать кавардак, что люди не разберутся и будут проблемы. Если мы здесь сможем это выстроить, тогда это будет работать", - сказал он.Председатель ЕР уточнил, что во всех регионах РФ система управления здравоохранением устроена по-разному. Необходимо, чтобы регионы определили таких уполномоченных лиц, которые имеют право доводить эту информацию, а операторы связи будут ее рассылать, добавил Медведев.Он также предложил адресовать это предложение министру здравоохранения и министру цифрового развития и связи, которые будут участвовать в социальном форуме ЕР.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589090243.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев поддержал идею центра по рассылке результатов тестов на COVID-19

14:13 14.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого коммуникационного центра для рассылки смс-сообщений с результатами тестов на наличие коронавируса, но подчеркнул, что информация должна поступать от уполномоченных лиц, иначе можно "создать кавардак".
В понедельник перед социальным онлайн-форумом ЕР он провел отдельную встречу с волонтерами. Как сообщили в секретариате Медведева, все меры безопасности были соблюдены, участники встречи сдали тесты ПЦР. Одна из участниц встречи предложила законодательно проработать единый стандарт взаимодействия Минздрава с операторами связи, чтобы появилась возможность таргетированных смс-рассылок всем, кто сдал анализ и ждет его результаты. Она уточнила, что сейчас в ряде регионов это делают волонтеры, в других - сотрудники лабораторий.
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Медведев назвал идею хорошей, отметив, что это будет абсолютно правильно.
"Надо, чтобы был единый коммуникационный центр, который эти все месседжи будет рассылать. Дело-то в чем: с операторами связи – их у нас не так много крупных - можно договориться, тем более, это такая социальная функция важная. Но надо, чтобы эта информация поступала от уполномоченных лиц, иначе можно такой, извините, создать кавардак, что люди не разберутся и будут проблемы. Если мы здесь сможем это выстроить, тогда это будет работать", - сказал он.
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Председатель ЕР уточнил, что во всех регионах РФ система управления здравоохранением устроена по-разному. Необходимо, чтобы регионы определили таких уполномоченных лиц, которые имеют право доводить эту информацию, а операторы связи будут ее рассылать, добавил Медведев.
Он также предложил адресовать это предложение министру здравоохранения и министру цифрового развития и связи, которые будут участвовать в социальном форуме ЕР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
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