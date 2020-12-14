https://ria.ru/20201214/izbienie-1589070222.html

СК начал проверку после избиения отцом девятилетнего сына в Канске

СК начал проверку после избиения отцом девятилетнего сына в Канске

Прокуратура начала проверку и инициировала вопрос об изъятии ребенка из семьи после избиения отцом девятилетнего сына в Канске Красноярского края, сообщило... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:41

2020-12-14T10:41

2020-12-14T10:41

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

канск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку и инициировала вопрос об изъятии ребенка из семьи после избиения отцом девятилетнего сына в Канске Красноярского края, сообщило региональное надзорное ведомство.Ранее следователи регионального главка СК возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего против мужчины, так избившего сына, что тот попал в больницу."Канская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 9-летнему ребенку его отцом... На внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Канска инициировано рассмотрение вопроса о постановке семьи на профилактический учет, а также изъятии ребенка из семьи отца и обращении в суд с заявлением о лишении его родительских прав в отношении сына", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что вопреки требованиям законодательства ранее судимый и злоупотребляющий спиртными напитками отец мальчика не поставлен на профилактический учет, факты его агрессивного поведения оставались без должного реагирования со стороны полицейских, работников образовательного учреждения, органа опеки и попечительства. До решения вопроса о назначении мальчику опекуна он будет помещен в центр семьи "Канский".

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/prigovor-1588803049.html

красноярский край

канск

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, канск, происшествия