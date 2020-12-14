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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201214/investportal-1589079279.html
Московский инвестпортал заработал в мобильном приложении
Московский инвестпортал заработал в мобильном приложении
Наиболее востребованные сервисы инвестиционного портала Москвы начали работать в официальном мобильном приложении, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:27
2020-12-14T11:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наиболее востребованные сервисы инвестиционного портала Москвы начали работать в официальном мобильном приложении, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, столичный инвестиционный портал считается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для бизнеса."За шесть лет инвестпортал посетили более 11 миллионов человек. Весной в период временных ограничений и самоизоляции онлайн-сервисами портала воспользовались более 20 тысяч раз. Сохранился интерес к городской недвижимости, представленной на сайте, например, предприниматели активно добавляли объекты торгов в избранное, чтобы вернуться к ним после снятия ограничений. Развитие мобильных сервисов позволяет создать в Москве комфортную бизнес-среду", – уточнил руководитель ведомства.По данным пресс-службы, сейчас мобильное приложение инвестпортала включает четыре основных раздела – "Главное", "Пресс-центр", "Имущество от города" и Московский инвестор". Ознакомиться с этими разделами могут даже незарегистрированные пользователи, однако реализованные в приложении сервисы доступны пользователям только после авторизации. Для входа можно использовать данные учетной записи инвестпортала. Если у пользователя ее нет, он может пройти процедуру регистрации непосредственно в мобильном приложении. Официальное мобильное приложение доступно в магазинах App Store и Google Play.В этом году значимые доработки произошли и на самом инвестиционном портале Москвы. Для удобства пользователей запущен новый раздел "Инвестиционный налоговый вычет", добавлена форма подачи заявок на получение гранта, расширен функционал онлайн-подбора промышленных площадок, в качестве "одного окна" для взаимодействия с правительством Москвы появился сервис "Московский инвестор".Инвестиционный портал запущен в 2014 году. Здесь предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Ежедневно на портал заходит более 8,1 тысячи уникальных пользователей. На сайте зарегистрировано более 37 тысяч личных кабинетов. На портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице, с начала 2020 года ими воспользовались более 80 тысяч раз.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Московский инвестпортал заработал в мобильном приложении

11:27 14.12.2020
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыМобильное приложение инвестиционного портала Москвы
Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наиболее востребованные сервисы инвестиционного портала Москвы начали работать в официальном мобильном приложении, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Предприниматели в приложении смогут подбирать площадки для бизнеса и запрашивать одобрение льготных займов, направлять заявки на сопровождение проектов и присвоение различных статусов, дающих право на городские налоговые льготы и преференции. Полностью завершить работу над приложением планируется к середине 2021 года", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, столичный инвестиционный портал считается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для бизнеса.
"За шесть лет инвестпортал посетили более 11 миллионов человек. Весной в период временных ограничений и самоизоляции онлайн-сервисами портала воспользовались более 20 тысяч раз. Сохранился интерес к городской недвижимости, представленной на сайте, например, предприниматели активно добавляли объекты торгов в избранное, чтобы вернуться к ним после снятия ограничений. Развитие мобильных сервисов позволяет создать в Москве комфортную бизнес-среду", – уточнил руководитель ведомства.
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По данным пресс-службы, сейчас мобильное приложение инвестпортала включает четыре основных раздела – "Главное", "Пресс-центр", "Имущество от города" и Московский инвестор". Ознакомиться с этими разделами могут даже незарегистрированные пользователи, однако реализованные в приложении сервисы доступны пользователям только после авторизации. Для входа можно использовать данные учетной записи инвестпортала. Если у пользователя ее нет, он может пройти процедуру регистрации непосредственно в мобильном приложении. Официальное мобильное приложение доступно в магазинах App Store и Google Play.
В этом году значимые доработки произошли и на самом инвестиционном портале Москвы. Для удобства пользователей запущен новый раздел "Инвестиционный налоговый вычет", добавлена форма подачи заявок на получение гранта, расширен функционал онлайн-подбора промышленных площадок, в качестве "одного окна" для взаимодействия с правительством Москвы появился сервис "Московский инвестор".
Инвестиционный портал запущен в 2014 году. Здесь предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Ежедневно на портал заходит более 8,1 тысячи уникальных пользователей. На сайте зарегистрировано более 37 тысяч личных кабинетов. На портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице, с начала 2020 года ими воспользовались более 80 тысяч раз.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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