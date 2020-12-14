https://ria.ru/20201214/furgal-1589191502.html

Суд отказался снять арест с часов и участка в Подмосковье по делу Фургала

Суд отказался снять арест с часов и участка в Подмосковье по делу Фургала

Мосгорсуд отказался снять арест со швейцарских часов ​ и участка в Московской области в рамках уголовного дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:27

2020-12-14T18:27

2020-12-14T18:27

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять арест со швейцарских часов ​ и участка в Московской области в рамках уголовного дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы от 17 сентября 2020 года о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела в отношении Фургала", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет о земельном участке в Московской области и наручных часах Blancpain Fifty Fathoms.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201211/furgal-1588711754.html

https://ria.ru/20201208/furgal-1588294484.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, москва, московская область (подмосковье), происшествия