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Суд отказался снять арест с часов и участка в Подмосковье по делу Фургала
Суд отказался снять арест с часов и участка в Подмосковье по делу Фургала
Мосгорсуд отказался снять арест со швейцарских часов ​ и участка в Московской области в рамках уголовного дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:27
2020-12-14T18:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять арест со швейцарских часов ​ и участка в Московской области в рамках уголовного дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы от 17 сентября 2020 года о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела в отношении Фургала", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет о земельном участке в Московской области и наручных часах Blancpain Fifty Fathoms.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
https://ria.ru/20201211/furgal-1588711754.html
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Суд отказался снять арест с часов и участка в Подмосковье по делу Фургала

18:27 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять арест со швейцарских часов ​ и участка в Московской области в рамках уголовного дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы от 17 сентября 2020 года о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела в отношении Фургала", - сказал собеседник агентства.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 08:55
"Отставал по всем статьям": Трутнев обвинил Фургала в популизме
Он пояснил, что речь идет о земельном участке в Московской области и наручных часах Blancpain Fifty Fathoms.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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