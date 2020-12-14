Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/dzhordzhiya-1589216218.html
Выборщики в колеблющемся штате Джорджия поддержали Байдена
Выборщики в колеблющемся штате Джорджия поддержали Байдена
Выборщики штата Джорджия, где ранее демократ Джо Байден обошел президента Дональда Трампа с минимальным отрывом, отдали свои голоса за Байдена, следует из... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:28
2020-12-14T20:31
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589128656_0:194:2648:1684_1920x0_80_0_0_154e571e53a7ca3c8bd5ac70608a33bd.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики штата Джорджия, где ранее демократ Джо Байден обошел президента Дональда Трампа с минимальным отрывом, отдали свои голоса за Байдена, следует из результатов, оглашенных в ходе прямой трансляции голосования.Байден получил всех 16 выборщиков от штата. Ранее по требованию республиканцев голоса там дважды пересчитывали, однако нарушений не нашли. Трамп даже после этого заявлял о своей победе там.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589128656_0:0:2648:1986_1920x0_80_0_0_0bfc0723d4aa692f067d9eb0084d3553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Выборщики в колеблющемся штате Джорджия поддержали Байдена

20:28 14.12.2020 (обновлено: 20:31 14.12.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики штата Джорджия, где ранее демократ Джо Байден обошел президента Дональда Трампа с минимальным отрывом, отдали свои голоса за Байдена, следует из результатов, оглашенных в ходе прямой трансляции голосования.
Байден получил всех 16 выборщиков от штата. Ранее по требованию республиканцев голоса там дважды пересчитывали, однако нарушений не нашли. Трамп даже после этого заявлял о своей победе там.
Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния