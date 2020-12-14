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Выборщики в колеблющемся штате Джорджия поддержали Байдена

Выборщики в колеблющемся штате Джорджия поддержали Байдена

Выборщики штата Джорджия, где ранее демократ Джо Байден обошел президента Дональда Трампа с минимальным отрывом, отдали свои голоса за Байдена, следует из... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:28

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дональд трамп

выборы президента сша — 2020

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики штата Джорджия, где ранее демократ Джо Байден обошел президента Дональда Трампа с минимальным отрывом, отдали свои голоса за Байдена, следует из результатов, оглашенных в ходе прямой трансляции голосования.Байден получил всех 16 выборщиков от штата. Ранее по требованию республиканцев голоса там дважды пересчитывали, однако нарушений не нашли. Трамп даже после этого заявлял о своей победе там.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.

джорджия

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире