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Омская область
https://ria.ru/20201214/burkov-1589203094.html
Бурков: горжусь, что жители Омской области участвуют в создании "Ангары"
Бурков: горжусь, что жители Омской области участвуют в создании "Ангары"
Губернатор Омской области Александр Бурков назвал момент запуска ракеты "Ангары" "ответственным и волнительным", добавив, что гордится тем, что в создании... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:06
2020-12-14T19:06
омская область
омское производственное объединение "полет"
плесецк (космодром)
ангара (ракета)
александр бурков
омская область
омск
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ОМСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал момент запуска ракеты "Ангары" "ответственным и волнительным", добавив, что гордится тем, что в создании ракеты участвуют жители Омской области, сообщили в облправительстве.Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала в понедельник с космодрома Плесецк. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Тяжелая ракета-носитель семейства "Ангара-А5" построена в основном на омском производственном объединении "Полет", на космодроме находятся много представителей омского подразделения ГКНПЦ имени Хруничева: они готовили старт и принимали участие в производстве самой перспективной отечественной ракеты, отмечают в правительстве Омской области.Губернатор Александр Бурков поздравил с запуском "Ангары" участвовавших в её создании омичей и всех жителей Омской области.По мнению Буркова, "Ангара" обеспечит РФ независимый гарантированный доступ в космос: позволит России оставаться мировым лидером в освоении внеземного пространства и поможет запускать космические аппараты разной массы со своей территории.В ближайшее время вся производственная цепочка легкой и тяжёлой "Ангары" будет полностью сосредоточена в Омске. Старт серийного изготовления на "Полете" намечен на 2023 год.
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омское производственное объединение "полет", плесецк (космодром), ангара (ракета), александр бурков, омская область, омск

Бурков: горжусь, что жители Омской области участвуют в создании "Ангары"

19:06 14.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал момент запуска ракеты "Ангары" "ответственным и волнительным", добавив, что гордится тем, что в создании ракеты участвуют жители Омской области, сообщили в облправительстве.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала в понедельник с космодрома Плесецк. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Тяжелая ракета-носитель семейства "Ангара-А5" построена в основном на омском производственном объединении "Полет", на космодроме находятся много представителей омского подразделения ГКНПЦ имени Хруничева: они готовили старт и принимали участие в производстве самой перспективной отечественной ракеты, отмечают в правительстве Омской области.
Губернатор Александр Бурков поздравил с запуском "Ангары" участвовавших в её создании омичей и всех жителей Омской области.
"Для нас запуск ракеты-носителя - очень ответственный и волнительный момент, Омская область была и остается одним из космических центров страны. Многие омские оборонные предприятия производят уникальную технику для ракетно-космической отрасли. Поэтому вполне закономерно, что наш регион участвует в решении задачи особой государственной важности – в производстве ракеты-носителя нового поколения. Это высокое доверие и честь для нас", - приводит слова губернатора Омской области пресс-служба облправительства.
По мнению Буркова, "Ангара" обеспечит РФ независимый гарантированный доступ в космос: позволит России оставаться мировым лидером в освоении внеземного пространства и поможет запускать космические аппараты разной массы со своей территории.
"Важно, что ракета-носитель создается с применением исключительно отечественной элементной базы. Я горжусь тем, что в Омске сосредоточены передовые технологии и именно омичи участвуют в создании современной ракетной техники", - отметил он.
В ближайшее время вся производственная цепочка легкой и тяжёлой "Ангары" будет полностью сосредоточена в Омске. Старт серийного изготовления на "Полете" намечен на 2023 год.
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 18:47
"Ангара-А5" вывела на расчетную орбиту макет спутника
 
Омская областьОмское производственное объединение "Полет"Плесецк (космодром)Ангара (ракета)Александр БурковОмская областьОмск
 
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