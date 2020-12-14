Бурков: горжусь, что жители Омской области участвуют в создании "Ангары"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал момент запуска ракеты "Ангары" "ответственным и волнительным", добавив, что гордится тем, что в создании ракеты участвуют жители Омской области, сообщили в облправительстве.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала в понедельник с космодрома Плесецк. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Тяжелая ракета-носитель семейства "Ангара-А5" построена в основном на омском производственном объединении "Полет", на космодроме находятся много представителей омского подразделения ГКНПЦ имени Хруничева: они готовили старт и принимали участие в производстве самой перспективной отечественной ракеты, отмечают в правительстве Омской области.
Губернатор Александр Бурков поздравил с запуском "Ангары" участвовавших в её создании омичей и всех жителей Омской области.
"Для нас запуск ракеты-носителя - очень ответственный и волнительный момент, Омская область была и остается одним из космических центров страны. Многие омские оборонные предприятия производят уникальную технику для ракетно-космической отрасли. Поэтому вполне закономерно, что наш регион участвует в решении задачи особой государственной важности – в производстве ракеты-носителя нового поколения. Это высокое доверие и честь для нас", - приводит слова губернатора Омской области пресс-служба облправительства.
По мнению Буркова, "Ангара" обеспечит РФ независимый гарантированный доступ в космос: позволит России оставаться мировым лидером в освоении внеземного пространства и поможет запускать космические аппараты разной массы со своей территории.
"Важно, что ракета-носитель создается с применением исключительно отечественной элементной базы. Я горжусь тем, что в Омске сосредоточены передовые технологии и именно омичи участвуют в создании современной ракетной техники", - отметил он.
В ближайшее время вся производственная цепочка легкой и тяжёлой "Ангары" будет полностью сосредоточена в Омске. Старт серийного изготовления на "Полете" намечен на 2023 год.