https://ria.ru/20201214/burkov-1589203094.html

Бурков: горжусь, что жители Омской области участвуют в создании "Ангары"

Бурков: горжусь, что жители Омской области участвуют в создании "Ангары"

Губернатор Омской области Александр Бурков назвал момент запуска ракеты "Ангары" "ответственным и волнительным", добавив, что гордится тем, что в создании... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:06

2020-12-14T19:06

2020-12-14T19:06

омская область

омское производственное объединение "полет"

плесецк (космодром)

ангара (ракета)

александр бурков

омская область

омск

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ОМСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал момент запуска ракеты "Ангары" "ответственным и волнительным", добавив, что гордится тем, что в создании ракеты участвуют жители Омской области, сообщили в облправительстве.Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала в понедельник с космодрома Плесецк. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Тяжелая ракета-носитель семейства "Ангара-А5" построена в основном на омском производственном объединении "Полет", на космодроме находятся много представителей омского подразделения ГКНПЦ имени Хруничева: они готовили старт и принимали участие в производстве самой перспективной отечественной ракеты, отмечают в правительстве Омской области.Губернатор Александр Бурков поздравил с запуском "Ангары" участвовавших в её создании омичей и всех жителей Омской области.По мнению Буркова, "Ангара" обеспечит РФ независимый гарантированный доступ в космос: позволит России оставаться мировым лидером в освоении внеземного пространства и поможет запускать космические аппараты разной массы со своей территории.В ближайшее время вся производственная цепочка легкой и тяжёлой "Ангары" будет полностью сосредоточена в Омске. Старт серийного изготовления на "Полете" намечен на 2023 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/angara-1589197396.html

омская область

омск

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омское производственное объединение "полет", плесецк (космодром), ангара (ракета), александр бурков, омская область, омск