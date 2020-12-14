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В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT оценил новые правила оформление больничного. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:42
2020-12-14T17:42
2020-12-14T18:14
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT оценил новые правила оформление больничного.Парламентарий поприветствовал этот шаг и отметил, что сегодня в здравоохранении стараются следовать тенденциям цифровизации. Теперь, отметил он, новые нормативно-правовые документы и законодательство позволяют проводить консультации в режиме онлайн. Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Кроме того, больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней, а в порядок оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам.
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здоровье - общество, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин
в беседе с телеканалом RT
оценил новые правила
оформление больничного.
Парламентарий поприветствовал этот шаг и отметил, что сегодня в здравоохранении стараются следовать тенденциям цифровизации. Теперь, отметил он, новые нормативно-правовые документы и законодательство позволяют проводить консультации в режиме онлайн.
"Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны — избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране", — объяснил Говорин.
Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Кроме того, больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней, а в порядок оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам.