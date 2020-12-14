https://ria.ru/20201214/bolnichnyy-1589182789.html

В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного

В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT оценил новые правила оформление больничного. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:42

2020-12-14T17:42

2020-12-14T18:14

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT оценил новые правила оформление больничного.Парламентарий поприветствовал этот шаг и отметил, что сегодня в здравоохранении стараются следовать тенденциям цифровизации. Теперь, отметил он, новые нормативно-правовые документы и законодательство позволяют проводить консультации в режиме онлайн. Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Кроме того, больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней, а в порядок оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам.

https://ria.ru/20201012/bolnichnyy-1579333591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, госдума рф, общество