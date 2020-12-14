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В Москве отметили снижение числа безработных
В Москве отметили снижение числа безработных
Количество безработных в Москве снизилось за октябрь-ноябрь 2020 года на 29,5% и составило около 145 тысяч человек, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:54
2020-12-14T13:54
2020-12-14T13:54
москва
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество безработных в Москве снизилось за октябрь-ноябрь 2020 года на 29,5% и составило около 145 тысяч человек, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Вместе с тем он добавил, что на январь 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в столице составлял 0,39%, а количество безработных - 28,9 тысячи человек.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
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москва, экономика
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Количество безработных в Москве
снизилось за октябрь-ноябрь 2020 года на 29,5% и составило около 145 тысяч человек, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"Безработица в последние два месяца у нас уже снижается и снижается существенно. На ноябрь численность безработных упала на 29,5% и на 1 декабря составила около 145 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,98%", - сообщил Пуртов на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.
Вместе с тем он добавил, что на январь 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в столице составлял 0,39%, а количество безработных - 28,9 тысячи человек.
Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.