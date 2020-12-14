https://ria.ru/20201214/bezrabotnye-1589114731.html

В Москве отметили снижение числа безработных

В Москве отметили снижение числа безработных

Количество безработных в Москве снизилось за октябрь-ноябрь 2020 года на 29,5% и составило около 145 тысяч человек, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:54

2020-12-14T13:54

2020-12-14T13:54

москва

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество безработных в Москве снизилось за октябрь-ноябрь 2020 года на 29,5% и составило около 145 тысяч человек, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Вместе с тем он добавил, что на январь 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в столице составлял 0,39%, а количество безработных - 28,9 тысячи человек.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201026/bezrabotitsa-1581499984.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика