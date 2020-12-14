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Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Байдена
Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Байдена
Выборщики Иллинойса проголосовали за демократа Джо Байдена, счет по выборщикам стал 41:27 в пользу президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:37
2020-12-14T19:37
2020-12-14T21:01
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Выборщики Иллинойса проголосовали за демократа Джо Байдена, счет по выборщикам стал 41:27 в пользу президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои подсчеты.В Иллинойсе 20 выборщиков.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам, кандидат демократов Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Трампа, эти подсчеты предстоит подтвердить по итогам голосования выборщиков.
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дональд трамп, джо байден, иллинойс, сша, в мире