https://ria.ru/20201214/bayden-1589209144.html

Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Байдена

Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Байдена

Выборщики Иллинойса проголосовали за демократа Джо Байдена, счет по выборщикам стал 41:27 в пользу президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:37

2020-12-14T19:37

2020-12-14T21:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

иллинойс

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586103623_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_d4e184263b232f821bf1e0a75961479b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Выборщики Иллинойса проголосовали за демократа Джо Байдена, счет по выборщикам стал 41:27 в пользу президента Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои подсчеты.В Иллинойсе 20 выборщиков.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам, кандидат демократов Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Трампа, эти подсчеты предстоит подтвердить по итогам голосования выборщиков.

иллинойс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, иллинойс, сша, в мире