https://ria.ru/20201214/bakhily-1589170685.html
В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
Скамейку, сделанную из 10 килограммов переработанных бахил, впервые изготовили и установили возле стоматологической поликлиники в Калининграде, сообщила... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:48
2020-12-14T16:48
2020-12-14T16:48
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Скамейку, сделанную из 10 килограммов переработанных бахил, впервые изготовили и установили возле стоматологической поликлиники в Калининграде, сообщила пресс-служба областного правительства.Месяц назад руководство поликлиники вышло с инициативой о переработке использованных бахил к одной из калининградских фирм по утилизации полиэтиленовых пакетов и пластика. В течение двух недель собрали необходимое количество использованных бахил для тестового производства.Привычный "рецепт" изготовления одной такой скамьи – 5 тысяч пакетов и 80 килограммов песка. Когда пакеты заменили бахилами, их ушло чуть больше – 5,3 тысячи. Экообъект изготовили за неделю. Тест также показал, что резинки от бахил легко перерабатываются и на качестве изделия это никак не отражается.Небольшая поликлиника за месяц может собрать около 10 тысяч пар бахил. Из такого количества выходит две скамьи, а это, как заявляет фирма-переработчик, одно спасенное дерево.
https://ria.ru/20200421/1570337742.html
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калининград, общество
КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости.
Скамейку, сделанную из 10 килограммов переработанных бахил, впервые изготовили и установили возле стоматологической поликлиники в Калининграде
, сообщила пресс-служба областного правительства.
"На изготовление предмета мебели из необычного материала ушло в общей сложности 10 килограммов медицинских бахил. Экообъект установили перед входом в стоматологическую поликлинику на улице Пролетарской", - говорится в сообщении.
Месяц назад руководство поликлиники вышло с инициативой о переработке использованных бахил к одной из калининградских фирм по утилизации полиэтиленовых пакетов и пластика. В течение двух недель собрали необходимое количество использованных бахил для тестового производства.
Привычный "рецепт" изготовления одной такой скамьи – 5 тысяч пакетов и 80 килограммов песка. Когда пакеты заменили бахилами, их ушло чуть больше – 5,3 тысячи. Экообъект изготовили за неделю. Тест также показал, что резинки от бахил легко перерабатываются и на качестве изделия это никак не отражается.
Небольшая поликлиника за месяц может собрать около 10 тысяч пар бахил. Из такого количества выходит две скамьи, а это, как заявляет фирма-переработчик, одно спасенное дерево.