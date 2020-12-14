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Жители Артема вторые сутки остаются без света из-за аварий на сетях
Жители Артема вторые сутки остаются без света из-за аварий на сетях
Часть жителей Артема в Приморье вторые сутки остаются без электричества из-за аварий на электросетях, сообщает мэрия в аккаунте в Instagram. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T05:23
2020-12-14T05:23
артем
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Часть жителей Артема в Приморье вторые сутки остаются без электричества из-за аварий на электросетях, сообщает мэрия в аккаунте в Instagram.Отмечается, что сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".В мэрии РИА Новости пояснили, что первое аварийное отключение произошло в середине дня 12 декабря. Сейчас, по данным "Оборонэнерго", работы продолжаются, отдельные дома уже подключили, добавили в администрации Артема.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
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артем, происшествия

Жители Артема вторые сутки остаются без света из-за аварий на сетях

05:23 14.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Часть жителей Артема в Приморье вторые сутки остаются без электричества из-за аварий на электросетях, сообщает мэрия в аккаунте в Instagram.
"Аварийное отключение произошло в выходные дни. После ремонтных работ и возобновления подачи электроснабжения отключение у части потребителей произошло повторно. По состоянию на утро 14 декабря порядка 120 домов частного сектора пока остаются без электроснабжения в микрорайоне "Двойка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".
В мэрии РИА Новости пояснили, что первое аварийное отключение произошло в середине дня 12 декабря. Сейчас, по данным "Оборонэнерго", работы продолжаются, отдельные дома уже подключили, добавили в администрации Артема.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.
Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
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