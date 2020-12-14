https://ria.ru/20201214/avariya-1589049652.html

Жители Артема вторые сутки остаются без света из-за аварий на сетях

Жители Артема вторые сутки остаются без света из-за аварий на сетях

Часть жителей Артема в Приморье вторые сутки остаются без электричества из-за аварий на электросетях, сообщает мэрия в аккаунте в Instagram. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T05:23

2020-12-14T05:23

2020-12-14T05:23

артем

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Часть жителей Артема в Приморье вторые сутки остаются без электричества из-за аварий на электросетях, сообщает мэрия в аккаунте в Instagram.Отмечается, что сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".В мэрии РИА Новости пояснили, что первое аварийное отключение произошло в середине дня 12 декабря. Сейчас, по данным "Оборонэнерго", работы продолжаются, отдельные дома уже подключили, добавили в администрации Артема.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.

https://ria.ru/20201209/russkiy-1588323369.html

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем, происшествия