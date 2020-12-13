https://ria.ru/20201213/shpionazh-1588967345.html

На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж

На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж

Двое местных жителей арестованы на Родосе по обвинению в шпионаже, сообщила полиция Греции. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T07:10

2020-12-13T07:10

2020-12-13T07:10

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греция

в мире

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АФИНЫ, 13 дек – РИА Новости. Двое местных жителей арестованы на Родосе по обвинению в шпионаже, сообщила полиция Греции.Подразделение государственной безопасности управления безопасности Аттики возбудило уголовное дело за нарушение статьи 148 уголовного кодекса (шпионаж) и А. 376/1936 (о мерах безопасности укрепленных районов) по сговору.Один из арестованных работает на пассажирском судне, которое обслуживает паромное сообщение между островом Родос и островом Мегисти (Кастелоризо), а другой работает в консульском учреждении на Родосе."Все расследование дела проводилось в тесном сотрудничестве с Национальной службой разведки (NIS) и в координации с отделом безопасности Родоса", - говорится в сообщении.Один арестованный был поваром на пассажирском судне, а второй являлся сотрудником турецкого консульства на Родосе, передает агентство Sputnik Греция. По его данным, арестованные являются греками – мусульманами по вероисповеданию. В доме одного из них – секретаря турецкого консульства на Родосе обнаружены и изъяты ноутбук и три мобильных телефона, они направлены криминалистам для исследования и анализа данных."Наблюдение за моряком велось с августа, он фотографировал военные объекты Кастелоризо и сотрудничал с секретарем консульства", - говорится в сообщении агентства.Общественное телевидение Греции ERT сообщило, что, согласно имеющейся информации, сотрудник консульства якобы нанял повара, который фотографировал корабли, следовавшие по маршруту между Родосом и Кастелоризо, включая военные корабли.По информации ERT, повар сознался властям Греции в своих действиях. В его доме был совершен обыск, обнаружены ноутбуки, сейчас их изучают власти, сообщает ТВ.Издание Crisis monitor пишет, что, согласно наиболее вероятной версии, сотрудник консульства завербовал повара для получения важной информации. "Хотя на первый взгляд дело кажется относительно простым, тем не менее оно может привести к дипломатическим трениям и, следовательно, увеличить геополитический риск. Отметим, что один из двух арестованных работает секретарем в консульстве Турции на Родосе", - говорится в сообщении.Как отмечает издание, участие разведслужбы NIS показывает, что у дела очень длинный "хвост"."Информация о деле раскрыта после "фиаско" на саммите Евросоюза, с которого премьер Кириакос Мицотакис ушел, не получив ничего, на что он надеялся. Однако саммит дал четкое направление на потепление двусторонних отношений между Грецией и Турцией и на возобновление зондирующих контактов. В этом свете дело о шпионаже могло бы стать козырем для дипломатического и политического торга, чтобы ограничить и, возможно, отсрочить начало контактов. В любом случае проблема арестов за шпионаж шире, чем кажется", - пишет издание.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра. Греция на всех международных встречах поднимает вопрос о действиях Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/daniya-1588652368.html

https://ria.ru/20201209/obvinenie-1588486249.html

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родос, греция, в мире