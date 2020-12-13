https://ria.ru/20201213/minsk-1588982020.html

Обстановка в центре Минска перед акцией протеста спокойная

Обстановка в центре Минска перед акцией протеста спокойная

Обстановка в центре Минска перед очередной несанкционированной акцией протеста спокойная, скопления милицейской спецтехники и автомобилей нет, передает... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:53

2020-12-13T11:53

2020-12-13T11:53

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Обстановка в центре Минска перед очередной несанкционированной акцией протеста спокойная, скопления милицейской спецтехники и автомобилей нет, передает корреспондент РИА Новости.По воскресеньям в Белоруссии оппозиция традиционно проводит акции протеста, в последнее время - в дворовом формате, чтобы избежать задержаний силовиками. Обычно перед несанкционированными массовыми мероприятиями правоохранители стягивают в центр Минска спецтехнику, в том числе водометы, автобусы с бойцами ОМОН и внутренних войск.Однако в этот раз Октябрьская площадь в центре Минска пуста, металлические заграждения не установлены, значительного милицейского усиления не видно. Только с обратной стороны Дворца республики припаркованы два армейских грузовика, а возле Дома офицеров - один городской автобус, которые обычно во время протестов используются для перевозки силовиков.Один городской автобус-"гармошка" также припаркован возле Дома правительства на площади Независимости, сама площадь не огорожена. В целом обстановка в центре Минска спокойная.На Октябрьской площади в воскресенье также были замечены несколько автомобилей с государственными флагами Белоруссии, они направлялись по проспекту Независимости в сторону площади Победы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588760327.html

https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html

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