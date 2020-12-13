https://ria.ru/20201213/maslo-1588990050.html

Путин раскритиковал правительство из-за пошлин на подсолнечное масло

Путин раскритиковал правительство из-за пошлин на подсолнечное масло

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, потребовав ответить, как долго министры будут экспериментировать с... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:39

2020-12-13T13:39

2020-12-13T13:39

правительство рф

владимир путин

еда

общество

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, потребовав ответить, как долго министры будут экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло."Еще раз. По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять", - заявил Путин на закрытой части совещания с правительством, кадры которой были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20201213/makarony-1588989551.html

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правительство рф, владимир путин, еда, общество, экономика