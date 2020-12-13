https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589002697.html
Проценко заявил, что антибиотики никак не влияют на коронавирус
Проценко заявил, что антибиотики никак не влияют на коронавирус
Антибиотики на вирус не влияют, они применяются только тогда, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная суперинфекция, сообщил главврач больницы в... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:30
2020-12-13T15:30
2020-12-13T15:30
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
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михаил мурашко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Антибиотики на вирус не влияют, они применяются только тогда, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная суперинфекция, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко."Когда присоединяется бактериальная суперинфекция. Совершенно очевидно, что антибиотики на вирус не влияют", - сообщил Проценко фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, когда при лечении COVID-19 в ход идут антибиотики.Вместе с тем главврач уточнил, что среди противовирусных препаратов эффективно работает фавипиравир."Но тут есть очень много "но": для того, чтобы его назначить, нужно оценить функцию печени, надо женщинам фертильного возраста провести тест на беременность обязательно", - отметил он.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что прием антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания вызывает осложнения. Он отметил, что эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом, и призвал следовать современным схемам лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), михаил мурашко, здоровье - общество, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Антибиотики на вирус не влияют, они применяются только тогда, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная суперинфекция, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Когда присоединяется бактериальная суперинфекция. Совершенно очевидно, что антибиотики на вирус не влияют", - сообщил Проценко фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1"
, отвечая на вопрос о том, когда при лечении COVID-19 в ход идут антибиотики.
Вместе с тем главврач уточнил, что среди противовирусных препаратов эффективно работает фавипиравир.
"Но тут есть очень много "но": для того, чтобы его назначить, нужно оценить функцию печени, надо женщинам фертильного возраста провести тест на беременность обязательно", - отметил он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что прием антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания вызывает осложнения. Он отметил, что эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом, и призвал следовать современным схемам лечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.