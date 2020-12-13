https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588978116.html

В России за сутки умерли 488 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 488 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 488 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:02

2020-12-13T11:02

2020-12-13T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 488 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 488 летальных случаев... За весь период по России умерло 46 941 человек", - говорится в сообщении.В частности, за сутки в Москве подтверждены 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 31.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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