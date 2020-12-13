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В России за сутки умерли 488 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 488 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 488 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:02
2020-12-13T11:02
2020-12-13T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 488 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 488 летальных случаев... За весь период по России умерло 46 941 человек", - говорится в сообщении.В частности, за сутки в Москве подтверждены 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 31.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург