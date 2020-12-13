https://ria.ru/20201213/belorussiya-1588996710.html

Белорусские правозащитники сообщили о 12 задержанных на протестах

Белорусские правозащитники сообщили о 12 задержанных на протестах

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему на данный момент известно о 12 задержанных во время несанкционированных... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T14:48

2020-12-13T14:48

2020-12-13T14:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему на данный момент известно о 12 задержанных во время несанкционированных акций протеста в стране.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Силовики дежурят в центре города, но основные ресурсы рассредоточены по наиболее протестным микрорайонам города. Они препятствуют сторонникам оппозиции объединиться в микрорайонах Минска для проведения локальный протестных шествий, проходят точечные задержания в разных районах белорусской столицы, сообщают очевидцы и местные СМИ.Правозащитники публикуют список из 12 человек, задержанных в Минске и Смолевичах недалеко от белорусской столицы.По информации портала tut.by и очевидцев в соцсетях, протестующим удалось сформировать небольшие колонны в микрорайонах Каменная горка, Чижовка, Зеленый луг, Курасовщина, Кунцевщина, Сухорево, Серебрянка, на улицах Асаналиева, Лынькова, Орловская, площади Ванеева, Лещинского, станции метро "Партизанская" и других. Вместе с тем силовики разогнали шествия в Каменной горке, Зеленом Луге, на улице Маяковского, около станции метро "Грушевка", отдельные задержания прошли в микрорайонах Уручье, Юго-Запад, Восток, на улицах Кульман, Одоевского, Жуковского, Киреева, Неманская.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/belorussiya-1588985912.html

https://ria.ru/20201213/minsk-1588991886.html

минск

белоруссия

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светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире