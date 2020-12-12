https://ria.ru/20201212/shkola-1588911054.html

В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок

В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок

Директор сельской школы, в спортзале которой обрушился потолок, задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:21

2020-12-12T14:21

2020-12-12T14:21

республика мордовия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Директор сельской школы, в спортзале которой обрушился потолок, задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.По данным следствия, 10 декабря в селе Лямбирь во время урока физкультуры в помещении спортзала средней общеобразовательной школы №1 произошло обрушение потолка. В результате произошедшего никто не пострадал. Занятия в учебном заведении были отменены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."В рамках расследования уголовного дела задержан директор указанной школы. Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по информации СМИ", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, в связи с установленными в ходе расследования обстоятельствами эксплуатации здания в отношении должностных лиц администрации Лямбирского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)."Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201210/shkola-1588531177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия