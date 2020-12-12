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В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок
В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок
Директор сельской школы, в спортзале которой обрушился потолок, задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:21
2020-12-12T14:21
2020-12-12T14:21
республика мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Директор сельской школы, в спортзале которой обрушился потолок, задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.По данным следствия, 10 декабря в селе Лямбирь во время урока физкультуры в помещении спортзала средней общеобразовательной школы №1 произошло обрушение потолка. В результате произошедшего никто не пострадал. Занятия в учебном заведении были отменены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."В рамках расследования уголовного дела задержан директор указанной школы. Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по информации СМИ", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, в связи с установленными в ходе расследования обстоятельствами эксплуатации здания в отношении должностных лиц администрации Лямбирского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)."Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
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республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости.
Директор сельской школы, в спортзале которой обрушился потолок, задержан, сообщает следственное управление СК
РФ по Мордовии
.
По данным следствия, 10 декабря в селе Лямбирь во время урока физкультуры в помещении спортзала средней общеобразовательной школы №1 произошло обрушение потолка. В результате произошедшего никто не пострадал. Занятия в учебном заведении были отменены. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"В рамках расследования уголовного дела задержан директор указанной школы. Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по информации СМИ", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, в связи с установленными в ходе расследования обстоятельствами эксплуатации здания в отношении должностных лиц администрации Лямбирского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.