https://ria.ru/20201212/reykhsbyurgery-1588638295.html

Рейх, которого нет. Германии угрожают ностальгирующие экстремисты

Рейх, которого нет. Германии угрожают ностальгирующие экстремисты

Федеративная Республика Германия — фикция, ее правительство — марионетки иностранных держав. Настоящая Германия — в границах 1937 года, более того — она до сих... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:00

мвд фрг

бундесвер германии

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германия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Федеративная Республика Германия — фикция, ее правительство — марионетки иностранных держав. Настоящая Германия — в границах 1937 года, более того — она до сих пор существует. Подобные заявления могут показаться бредом фанатика, однако адепты идеи "живого" рейха окопались даже в Вооруженных силах страны. Кто они и как с ними борются власти — в материале РИА Новости.Верные рейхуУтром 1 декабря девятнадцать офицеров службы военной контрразведки Германии (MAD) выехали в город Ульм на тайную спецоперацию. Их целью было местное управление закупок бундесвера — немецкого Министерства обороны.Под подозрение попали восемь человек. Из управления изъяли электронные носители, которыми пользовались сотрудники. Весь день их допрашивали, и худшие опасения контрразведчиков подтвердились.Как выяснилось, подозреваемые образовали ячейку так называемых граждан рейха — рейсхбюргеров. Возглавил тайное общество начальник департамента, который, как сообщали немецкие СМИ, привлек особое внимание спецслужб — он меткий стрелок с доступом к арсеналу. Теперь всем им закрыли доступ в здания бундесвера.Деятельность нелегального клуба по интересам расследовали с прошлого года — кто-то из участников проболтался, о чем стало известно контрразведке. И это далеко не уникальный случай: MAD ведет еще 53 подобных дела в Минобороны."Врагам конституции в бундесвере нет места! — заявила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. — Народ Германии может быть уверен, что бундесвер преследует любые намеки на так называемых рейхсбюргеров. Радует, что информация о них приходит изнутри (ячеек. — Прим. ред.)".Вечеринки в стиле СССкандалов в возглавляемом Крамп-Карренбауэр министерстве хватает. В элитном подразделении спецназа Kommando Spezialkräfte (KSK) тоже выявили поклонников рейха.Отряды специального назначения, занимающиеся контртеррористическими операциями, диверсиями, освобождением заложников, — очень закрытая структура. Готовят их основательно. Как они сами говорят, на тренировках им приходится "пройти через ад": 160-километровый марш-бросок с препятствиями в полной экипировке, имитация жестких допросов с лишением сна, еды, ледяным душем, громкой музыкой и лампой в лицо. Раскрыть секреты таких элитных подразделений непросто.И все же общественность узнала об ультраправом крене в их рядах. В мае в Саксонии на заднем дворе дома унтер-офицера одной из рот KSK провели обыск и обнаружили склад оружия, боеприпасов, а вместе с этим — нацистский песенник. Сколько и чего именно нашли у офицера, не уточняли. Однако в последние годы СМИ не раз сообщали о недостаче боеприпасов на складах бундесвера.Кроме того стало известно, что на вечеринках "для своих" сослуживцы вскидывали руки в "римском салюте", бросали друг в друга свиные головы и распевали песни праворадикальных музыкантов.Проблемную роту в итоге расформировали. Остальным бойцам KSK выдвинули ультиматум: до 31 октября — самоочищение от радикальных идей или ликвидация подразделения. Судя по тому, что о разгоне спецназа в новостях ничего не было, военные встали на путь исправления.Однако проблема гораздо серьезнее, чем кажется.Городские рейх-сумасшедшиеО "гражданах рейха" услышали еще в 1980-е. По одной из версий, первым стал Герхард Эбель, сотрудник "Дойче Рейхсбан" — государственной железной дороги ГДР. Он назначил себя рейхканцлером и собрал кабинет, который, правда, вскоре распался.У Эбеля нашлись последователи среди немцев, тоскующих по "временам былой славы". Они считают ФРГ нелегитимной, для них Веймарская конституция 1919 года все еще действует, а границы Германии и Пруссии — как в 1937-м. У них свои паспорта, водительские права, банкноты, почтовые марки, знамена. Доходит до того, что некоторые отказываются платить налоги "незаконному" правительству Ангелы Меркель. Долгое время думали, что рейхсбюргеры в основном — увлекающиеся теориями заговора мужчины в возрасте 40-60 лет, сторонники правых взглядов, к тому же не слишком успешные в жизни. Это подтверждали СМИ. В 2017-м 66-летний рейхсбюргер Буркхард Бангерт попал в газеты из-за призывов в соцсети уничтожать евреев и мусульман, а заодно убивать журналистов, банкиров и полицейских. Он прославился также тем, что ходил в костюме друида с посохом и передвигался на одноколесном сигвее. Житель Берлина Томас Платцлаф хорошо зарабатывал на продаже самодельных фильтров для воды. Он полагал, что вода, текущая по государственным трубам, небезопасна. Отказывался платить налоги и штрафы за парковку, из-за чего однажды чуть не загремел в тюрьму. А еще он верил в реинкарнацию Томаса Джефферсона.Но не все "граждане рейха" столь безобидны. "Те, кто считал, что рейхсбюргеры — неопасное и хаотичное движение, трагически ошиблись", — говорил глава фракции социал-демократов Томас Опперман в бундестаге в 2017-м. Действительно, ностальгирующие по былому германскому величию все чаще попадали в криминальную хронику.Так, в Зальцведеле один из них отказался покидать здание городской администрации и вместе с женой напал на полицейского, пытавшегося их выпроводить.А самая громкая история года — суд над 49-летним Вольфгангом П. из Баварии. В 2016-м он убил одного и ранил нескольких сотрудников специального подразделения полиции. На суде обвиняемый отказался сообщить свое имя, так как "не знал, как его здесь (в ФРГ) называют". Адвокаты при этом уверяли, что он не считает себя гражданином рейха. У подсудимого было тяжелое детство — мать его чуть не убила, воспитанием занимались ее родители. Позднее он в аварии сильно травмировал голову, а выздоровев, накупил оружия и увлекся охотой. Убил полицейского, как раз когда стражи порядка пришли к подозрительному охотнику домой, чтобы конфисковать стволы. Новая угрозаОрганизованным движением рейхбюргерство назвать сложно: у него нет четкой структуры, единой идеологии. Среди сторонников фанаты не только Адольфа Гитлера и прочих нацистских лидеров, но и кайзера Вильгельма, канцлера Отто фон Бисмарка и других исторических личностей "с сильной рукой". Сколько всего в Германии граждан несуществующей страны, неизвестно. По некоторым данным — от 16 до 19 тысяч. Журналисты писали, что с 2016-го 2018-й их численность увеличилась на 80 процентов — до 18 тысяч. В основном они из Баварии и Баден-Вюртемберга.В марте 2020-го полиция провела рейды в десяти федеральных землях и арестовала членов экстремистской организации "Объединенные немецкие народы и племена". В ходе обысков у 21 участника группировки нашли боевое оружие, пропагандистские материалы и наркотики. Известно, что они угрожали представителям государственной власти в Берлине. Организацию запретили.Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеерхофер объявил, что это первый случай официального преследования ячейки, придерживающейся взглядов рейхсбюргеров. "Мы имеем дело с группировкой, которая распространяет расистские и антисемитские материалы, чем отравляет наше общество", — подчеркнул он. С 2015 года, когда Европу накрыл мигрантский кризис, сторонников ультраправых взглядов в ФРГ заметно прибавилось. Набирают популярность партии, известные антимигрантской и антимусульманской повесткой. Такие политики даже проходят в федеральный парламент. Как оказалось, сторонники ультраправых взглядов и тоскующие по рейху — это не просто фрики и прочие не преуспевшие в жизни немцы, но и даже представители силовых структур. Впору задуматься, почему запрет на воспоминания о былых временах привел к тому, что все больше людей хотят в них вернуться.

https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

пруссия

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд фрг, бундесвер германии, отто фон бисмарк, пруссия, германия, берлин (город), адольф гитлер, в мире