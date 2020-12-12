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Туризм
https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588766579.html
Названы маршруты, по которым туристы часто путешествуют бизнес-классом
Названы маршруты, по которым туристы часто путешествуют бизнес-классом
Определены направления, для путешествий по которым туристы выбирают перелет бизнес-классом чаще всего, сообщает Biletix. РИА Новости, 12.12.2020
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Определены направления, для путешествий по которым туристы выбирают перелет бизнес-классом чаще всего, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов за 2020 год и выяснили, что чаще всего с повышенным комфортом пользователи по России летали в Крым, Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград, а за границу — в Казахстан, Турцию и Израиль.Средний чек на путешествия по стране бизнес-классом за год снизился на треть, с 52,7 до 35,5 тысячи рублей. За границу такие билеты подешевели на четверть, с 78,6 до 58,2 тысячи рублей.При этом при полетах за рубеж доля бронирований бизнес-классов за год снизилась с 69 до 61 процента, а по России, наоборот, возросла с 31 до 39 процентов.
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маршруты, цены, авиабилеты, турция, казахстан, израиль, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, москва, сочи, калининград

Названы маршруты, по которым туристы часто путешествуют бизнес-классом

12:30 12.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково. - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Определены направления, для путешествий по которым туристы выбирают перелет бизнес-классом чаще всего, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов за 2020 год и выяснили, что чаще всего с повышенным комфортом пользователи по России летали в Крым, Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград, а за границу — в Казахстан, Турцию и Израиль.
Средний чек на путешествия по стране бизнес-классом за год снизился на треть, с 52,7 до 35,5 тысячи рублей. За границу такие билеты подешевели на четверть, с 78,6 до 58,2 тысячи рублей.
При этом при полетах за рубеж доля бронирований бизнес-классов за год снизилась с 69 до 61 процента, а по России, наоборот, возросла с 31 до 39 процентов.
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